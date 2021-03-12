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【毛孩好去處】PopWalk天晉滙寵物手作用品市集　帶毛孩周末消遣食買玩兼可影靚相

休閒消費 11:34 2021/03/12

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

！PopWalk天晉滙於3月12-14日舉辦「萌『寵』手作市集」，商場設有「Pet Pet專業寵物拍攝服務」，完成後更可獲精美相架。（商場提供）

香港可以讓主人跟毛孩一同進入的場所不多，想跟毛孩出外消遣實不容易，好消息是PopWalk天晉滙於3月12-14日舉辦「萌『寵』手作市集」，除了有各式各樣的手作精品及寵物用品，場內更提供「Be a Cutie Pet寵物學堂」、「Pet Pet專業寵物拍攝服務」及「完美寵物大賞」等寵物相關服務及活動，大家快帶同主子去逛逛！

市集有多款寵物美食、可愛服飾及精緻飾物。（商場提供）

PopWalk天晉滙於3月12-14日舉辦「萌『寵』手作市集」，為大家帶來多款寵物美食、可愛服飾及精緻飾物，當中Happy Coffee's pet store為毛孩提供天然健康小食；而「全日寵」則會提供寵物手作和服，為毛孩展現最「瀛」一面！活動期間更會舉辦「Be a Cutie Pet寵物學堂」，教授「寵物美容DIY」、「寵物香薰按摩」、「寵物芳療」、「寵物音叉芳療」及「寵物傳心」5大主題內容，讓各位主人輕鬆在家都可以為毛孩清潔打理及解決身心健康等疑難。

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商場更設有「Pet Pet專業寵物拍攝服務」，為大家拍出毛孩至「萌」一面，只須於活動期間，即日於商場內任何商店消費滿指定金額，即可參加，完成後更可獲精美相架，紀念毛孩可愛一刻；或選擇把毛孩肖像雕刻於散子包上，隨時隨地「掛」住毛孩。

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市集更設多個打卡位，讓你與心愛寵物開心selfie；2期長廊更會設寵物遊樂園，內有4個障礙物，讓毛孩放電！而每日首80位參加市集人士，只需於商場內即日以電子貨幣單一消費滿$100，入場時即可換領「Love Pet Pet福袋」乙個，福袋內含精美禮品及指定寵物商戶現金贈券，數量有限，換完即止。活動詳情可瀏覽PopWalk天晉滙Facebook專頁

PopWalk天晉滙「萌『寵』手作市集」

日期：3月12-14日

時間：12nn-8pm

地點：PopWalk 1期及2期戶外露天長廊

「Be a Cutie Pet寵物學堂」(必須預約參加)

體驗日期：3月13-14日

時 間：2:30pm–6:30pm

地 點：PopWalk 1期地下露天長廊

名 額：每日約2班，每班8名

同場加映：意式番茄雞肉意粉食譜【下一頁】

記者：梁靜詩

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