認清五大專家貼士　變身至Smart數碼理財達人

疫情下帶來的新常態，除了影響日常生活和工作模式外，也加速投資理財數碼化。傳統銀行在更新手機App時，一般只側重於強化功能，卻未有顧及應用方便或符合用戶所需與否，反令客戶無所適從。中銀香港最近推出的全新手機銀行，在兼顧提升功能及介面優化的同時，更利用最新科技為客戶帶來資訊及分析工具，以便作出更自主更Smart的理財規劃和消費決定，化身數碼消費達人。



想馬上加入數碼理財消費達人行列？以下有五大專家貼士助您Take Action：

1. 緊貼市場脈搏

除了瀏覽社交媒體報導和財經新聞APP外，近期更流行收看專家直播講解最實時貼市的理財分析。中銀香港留意到這個市場趨勢及用家需要，率先在業界首創手機銀行直播平台「中銀直播間」， 並採納「Something for Everyone」的理念，策劃一系列投資、理財及生活化的直播節目，結合專業市場分析和城中熱門話題，滿足每個客戶在不同人生階段的理財需要。

▲ 全新節目「外匯Tuesday」及「投資理財星期四」，每周開Live兩次，與客戶剖析最新匯市動向及投資策略。（左起：主持羅鈺文、中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處主管高耀豪）

▲ 「中銀直播間」早前邀得「宅男女神」糖妹擔任「星級Hot Talk」嘉賓，分享為「上車」儲備首期的實戰經驗。（左起：星級主持糖妹、星級嘉賓中國銀行香港金融研究院資深經濟研究員蔡永雄、著名地產評論人、專欄作家及地產投資策略顧問King Sir）

2. 善用理財工具

機會是留給有準備的人。想規劃升學、置業、退休等目標，但又不知如何開始儲備資金？現時坊間已有的財富策劃工具，助大家實現人生的不同目標。中銀香港就利用數碼科技於手機銀行加入「PlanAhead智．未來」一站式財富策劃服務，可以根據各用戶的財政狀況、投資目標及風險取向等因素，提供不同儲蓄投資方案，助客戶分析及作出投資決定，達成理財目標。

▲ 中銀香港手機銀行增設全新的「PlanAhead智．未來」一站式財富策劃服務，以數碼科技協助客戶規劃人生各階段的理財目標。

3. 率先試用新科技

其實只要勇於嘗試使用手機銀行的新功能，不但能節省時間，更可讓日常生活變得更輕鬆方便。例如中銀香港全新推出的「QR提款」服務，客戶只需透過手機銀行簡單設立提款指示，在自動櫃員機掃二維碼即可輕鬆提款，便捷安全，從此毋須帶備提款卡。

4. 消費繳費也要夠Smart

作為精明消費一族，當然要時刻精打細算，不論優惠或積分都賺到盡。中銀香港手機銀行可以一鍵綁定BoC Pay手機應用程式，除了可在超市、便利店、百貨公司、餐廳等超過50,000個消費熱點簽賬和獲享獨家優惠外，就連交稅及繳費都可賺積分；還可將積分當錢使，或以積分於App內兌換商戶電子禮券。最近，Openrice更成為BoC Pay線上策略夥伴，客戶訂購外賣自取或餐飲券時可直接以 BoC Pay 進行支付，方便快捷。

5. 即時提出疑問

使用銀行產品或服務時遇到問題，又不想落分行或打電話查詢？現在不少銀行都在手機App增設「在線客服」功能，讓客戶可即時解決一般查詢。中銀香港手機銀行的「在線客服」更同時配備虛擬智能助理 Bonnie及人工客服，實行人工智能（AI）與人性化兼備，真正做到7X24全方位解決疑難。

您都想成為至Smart的數碼理財消費達人？立即按此下載「中銀香港手機銀行」：App Store / Google Play / Huawei AppGallery

到中銀香港網頁了解更多全新手機銀行：https://www.bochk.com/mobilebanking

投資涉及風險。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向中國銀行(香港)有限公司職員查詢。



（資料由客戶提供）