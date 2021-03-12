【愛心爆棚】越級挑戰走畢70公里鳳凰徑　5歲妹妹為無家者籌款逾3萬元

新冠肺炎疫情持續超過一年，很多一年一度的大型盛事、賽事及籌款活動均被取消。不過香港仍然有不少充滿愛心的人，自行籌款幫助一些有需要人士。其中5歲小妹妹Winnie Wheeler，今年初分階段完成全程70公里的大嶼山鳳凰徑，為關注無家者組織ImpactHK籌得超過3萬元。

▲ 5歲小妹妹Winnie Wheeler越級挑戰70公里鳳凰徑。（籌款網站圖片）

Winnie和家人住在大嶼山，年紀輕輕的她經常跟爸爸、姐姐和表弟行山，所以對鳳凰徑一點也不陌生。由於她很喜歡行山，爺爺建議她不如行山籌款。

然而，70公里的路程對Winnie始終有困難，所以只能分12階段完成，最後她在本月初走畢全程，途中亦邀請了好朋友結伴同行。而鳳凰徑難度高，Winnie亦說她行到腳痛。

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Winnie表示，覺得自己很幸運有個美滿家庭，所以希望幫助一些無家可歸的人。而在短短數個月，她已經籌得近35,000元。

▲ 終於成功完成！（籌款網站圖片）

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責任編輯：鄭樂晴