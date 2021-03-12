【校長專欄】全校恢復半日面授課運作順暢 校長：感受到等待及期盼

▲ 校長對復課充滿期盼。

經過全校上下一連串的預備工作，想著盼著，3月8日全校恢復面授課的日子終於來到了。我帶著既緊張又興奮的心情回校，卻碰著細雨綿綿，不禁擔心一切運作會否順暢？

看來我是杞人憂天了！小朋友陸陸續續回到校園，他們自動自覺的消毒雙手，跟著走上前去量度體溫，過程相當順暢。可能是「久別重逢」，他們表現興奮，忙著與老師、同學打招呼。有同學更急不及待向我介紹她的新收藏——「角落生物」手錶！一張張純真雀躍的面孔，令我忐忑的心情也平靜下來。

原來緊張得輾轉反側的不只是我。不少家長告訴我，小朋友在恢復面授課的前一晚都緊張得睡不着，心情興奮雀躍！無論是早上，或是放學時段，我站在門前，總是有家長主動走來，向我表達對學校和老師的謝意，感激大家為了預備復課而額外付出的努力。我真的感受到大家對恢復面授課，那種默默的等待和期盼，現今終於找到了出路。

▲ 家教會及家長校董給全體教職員感謝卡。

高小學生正步入青春期，由孩童慢慢成為青少年，正常社交能幫助他們確立自我，但停課卻令高小學生錯失許多跟朋輩直接交流和建立關係的機會，變得更依賴網絡世界，易受社交媒體影響。而初小學生則因疫情留家，自理能力差了；長期缺乏跟同學互動交流的機會，少與人直接溝通，令他們社交能力也減弱了。故此，我們除了該珍惜上課的日子，家長也應爭取與子女溝通互動的機會，鼓勵子女分擔家務，學習好好照顧自己，也是人生重要的一課。da

雖然為著籌備復課，學校承受著一定的壓力：無數個會議、每項跟進事項重複細想了千百遍、各教職員的預備、往後定期的檢測…… 但今天看見孩子每張天真爛漫的小臉、興奮的表情、家長感激的表達和支持，都為各人的付出賦予肯定，我真的由衷地感恩。

陰有雨又如何？ 就是讓雨後陽光更燦爛吧！天縱有雲霧，但靠著各人的堅持勇敢，定能見到那蔚藍的天空！

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