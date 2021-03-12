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【潮物速報】Yahoo APP限時換購櫻桃小丸子木頭文具公仔　聯乘四大童話化身故事角色【內附連結】

休閒消費 11:49 2021/03/12

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一套共11款的小丸子木頭文具公仔精美實用！

雅虎香港Yahoo APP由即日起（3月12日3pm開始）推出期間限定的「櫻桃小丸子X四大童話」木頭文具公仔換購活動！這次是櫻桃小丸子首度與4大童話故事聯乘設計，可愛的小丸子與一眾好友化身4大童話故事《小紅帽》、《天鵝湖》、《綠野仙蹤》及《三隻小豬》的角色，一套共11款的木頭文具公仔身兼便條夾、名片夾、筆插等功能，精美得來隱藏滿滿實用性！

    點擊圖片放大
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系列產品去年於台灣便利店推出時已掀起搶購熱潮，今次只要登陸Yahoo APP，登記成為會員，即可享200 YPoints迎新禮遇，以200 YPoints再加$49可隨機換購一款（原價$98），先到先得，換完即止。

此外，雅虎香港更推出首個「與小丸子快樂一刻」AR濾鏡，只需利用手機或平板於雅虎香港搜尋器搜索相關關鍵字，3D立體的白色情人節造型小丸子及花輪同學，便會以AR形式在畫面上展示，你可與被心形玫瑰花海包圍的小丸子深情對望，或與手拿愛心朱古力的花輪並肩拍照，圖案可隨意放大縮小，令你拍出最佳角度呃Like相！

換購詳情：成功於Yahoo APP取得木頭文具公仔名額，可前往指定換領站出示電子兌換券加以現金支付換購。

同場加映：彩虹親子早晨全餐【下一頁



記者：李越樺

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