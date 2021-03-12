【明星豪宅】5歲混血大仔學中文勁專心　周汶錡簡約風淺水灣大宅曝光

▲ 周汶錡一家四口居於淺水灣大宅內。

名模出身的周汶錡，與妹妹周勵淇可謂是娛樂圈的高顏值姊妹花之一。周汶錡早於2012年已與法籍老公Julien Lepeu結婚，之後誕下2子（Jacques及Avner），並甚少亮相幕前演出，專心照顧家庭。

轉眼間，周汶錡的大仔Jacques已有5歲，現時就讀K3，而3歲的弟弟Avner就讀K1，雖然二人去年至今都受疫情影響，大部分時間都要在家學習，但就無阻兄弟努力學習的心。

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▲ 周汶錡育有2子。（Instagram圖片）

家居內貌曝光

在昨日（3月11日），周汶錡貼出大仔在書房專心做功課寫週記的照片，她又拍下兒子大聲朗讀普通話的短片。

Jacques的繁體字獲網民讚寫得整齊而漂亮，而且他的普通話也是讀得很標準，看來學習中文對身為混血兒的他未有太大難度。

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淺水灣大宅曝光

此外，在周汶錡分享的照片中也曝光了兒子的房間，大型書桌面向落地大玻璃窗，採取自然光學習，也有書櫃，及以藍白色做主調的睡床，非常簡約舒適。

而在周汶錡一家所居的淺水灣大宅中，家裏也沿用了簡約風格的設計，客廳擺放米白色沙發，背後有大書架擺放書籍、收藏品及音響等，也有盆栽植物裝飾。

客廳中同樣有落地大玻璃窗，自然光透入室內，光猛十足。

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▲ 周汶錡與老公於2012年結婚。（Instagram圖片）

大方原諒丈夫出軌

周汶錡不時在社交平台分享生活，又會與老公晒恩愛。不過，去年初，老公就被拍到攬女親吻，並同車離去，出軌斷正，令二人婚姻亮起紅燈。

對於老公偷食，周汶錡初時只向媒體回應：「唔好問我！」。事隔10日後，她才於社交平台開腔回應事件。

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她當時在IG感激大家的關心我與愛護，並對要大家關心感抱歉。她稱：「這是一個人生重要的功課！我們會努力把功課做好，從中學習，領悟，進步！我倆仍然相信「愛」能改善彼此關係，也是化解問題的源頭力量！」並指二人會繼續為家庭努力，大方原諒老公。

同場加映：徐榮專訪