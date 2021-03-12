  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮物速報】UNIQLO 3月26日推Paul＆Joe聯乘系列　特設女童及嬰幼兒商品打造春日親子look

休閒消費 11:58 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

UNIQLO將於3月26日推出Paul＆Joe UT聯乘系列，Logo Tee $99。（相片由UNIQLO提供）

UNIQLO將於3月26日與巴黎著名品牌Paul & Joe推出UT聯乘系列。新系列商品以柔和粉色為主調，包括以Paul & Joe品牌經典的菊花圖案，以及代表為人們帶來幸福的鈴蘭百合圖案作設計主題，並融入品牌signature的前衛貓咪圖案設計。UT以外，亦設連身裙、恤衫、圍巾和小手袋等衣櫃必備單品。系列更設女童及嬰幼兒商品，讓媽媽輕鬆與女兒打造親子造型。

UNIQLO將於3月26日推出Paul＆Joe UT聯乘系列，以經典花漾及貓咪圖案作春日主題。（相片由UNIQLO提供）

今次與Paul & Joe合作，Paul & Joe品牌創辦人Sophie Mechaly表示：「UNIQLO致力為大眾提供日常穿搭的承諾，與我為人們帶來喜愛的服裝的願景相呼應。是次聯乘，我希望大家能夠按自己的喜好來選購，不論是淨色、印花或混合圖案單品，均可透過這些設計感受迎接春日來臨的喜悅。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

開售日期：3月26日（星期五）

款式：18款女裝、10款女童裝及7款嬰幼兒商品

發售地點：全綫UNIQLO門巿及網絡旗艦店（部分商品只限指定門店及網絡旗艦店有售）

記者：周美好

相關文章

【瑞士名錶】Greubel Forsey四體陀飛輪突破極限　全球限量11枚首次以鈦金屬襯藍色調
15:45 2021/03/11
【瑞士名錶】Greubel Forsey四體陀飛輪突破極限　全球限量11枚首次以鈦金屬襯藍色調
【Dior+LV】奢華珠寶春夏爭妍鬥麗　Dior不規則美學Louis Vuitton簡約演繹
11:11 2021/03/11
【Dior+LV】奢華珠寶春夏爭妍鬥麗　Dior不規則美學Louis Vuitton簡約演繹
【減價開倉】I.T限時開倉激減低至2折　網羅歐美日韓潮牌OL必掃【內附詳情】
14:01 2021/03/09
【減價開倉】I.T限時開倉激減低至2折　網羅歐美日韓潮牌OL必掃【內附詳情】
消費種類 消費資訊 設計 UNIQLO

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫