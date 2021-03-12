【潮物速報】UNIQLO 3月26日推Paul＆Joe聯乘系列　特設女童及嬰幼兒商品打造春日親子look

▲ UNIQLO將於3月26日推出Paul＆Joe UT聯乘系列，Logo Tee $99。（相片由UNIQLO提供）

UNIQLO將於3月26日與巴黎著名品牌Paul & Joe推出UT聯乘系列。新系列商品以柔和粉色為主調，包括以Paul & Joe品牌經典的菊花圖案，以及代表為人們帶來幸福的鈴蘭百合圖案作設計主題，並融入品牌signature的前衛貓咪圖案設計。UT以外，亦設連身裙、恤衫、圍巾和小手袋等衣櫃必備單品。系列更設女童及嬰幼兒商品，讓媽媽輕鬆與女兒打造親子造型。

▲ UNIQLO將於3月26日推出Paul＆Joe UT聯乘系列，以經典花漾及貓咪圖案作春日主題。（相片由UNIQLO提供）

今次與Paul & Joe合作，Paul & Joe品牌創辦人Sophie Mechaly表示：「UNIQLO致力為大眾提供日常穿搭的承諾，與我為人們帶來喜愛的服裝的願景相呼應。是次聯乘，我希望大家能夠按自己的喜好來選購，不論是淨色、印花或混合圖案單品，均可透過這些設計感受迎接春日來臨的喜悅。」

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開售日期：3月26日（星期五）

款式：18款女裝、10款女童裝及7款嬰幼兒商品

發售地點：全綫UNIQLO門巿及網絡旗艦店（部分商品只限指定門店及網絡旗艦店有售）

記者：周美好