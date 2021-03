【英文語法】 1個逗號區分英文程度 who與which加逗號的用法 

用Which的時候, 幾時前面要加逗號?

1. He is my boyfriend who sings very well.

2. Hong Kong, which is an international city, is located near Japan.

如果只看英文科的文法書,其實好難看得出兩者的分別,或者會愈睇愈亂…. 大家有無共鳴?

其實兩者其中一個分別就是:

當你想修飾的東西是所有人都知道,就可以用逗號。

I like going to Japan, which is a marvellous country.

(所有人都知道日本這個國家。)

而當你想修飾的東西是所有人都知,就不用加逗號。

Mary is my girlfriend who likes playing badminton. (所有人都不知道我的女朋友是誰。)

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊:https://bit.ly/3a6HT6T

文章獲Spencer Lam English Team授權轉載。