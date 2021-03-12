Citywalk荃新天地復活節親子DIY　廢料「復活」再造玩學動物農莊

▲ Citywalk荃新天地 x Busymama Happy Farm EE-I-EE-I-OH 將在4月1 日舉行。

復活節快臨近，Citywalk荃新天地將特意打造一個綠色藝術農莊，並夥拍本地生活藝術創建達人BusymamaBenny聯手建造升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等製作一系列色彩繽紛又好玩的主題打卡裝置及遊樂設施，最合親子遊。

▲ 一系列親子手作工作坊，設計及理念環繞生活上的廢料重造。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

這個由廢料「復活」再造成玩學農莊「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」，將於荃新天地2期舉行，由Busymama設計及全人手製作，極具復活節色彩。

▲ Happy Farm EE-I-EE-I-OH以生活廢料創作農場小動物。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

這裏有不少打卡裝置及遊樂設施，當中包括2.5米高巨型農場小屋，有一群趣緻可愛的「升級再造」小動物與大家暢遊農莊，旁邊還有「Neigh-Neigh Horse策騎園區」讓小朋友騎上。在遊樂園區，大小朋友有機會接觸到更多使用廢料再造的玩具，寓環保教育於娛樂！

▲ 「Neigh-Neigh Horse策騎園區」讓小朋友坐上小馬，大顯英姿。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

▲ 升級再造DIY動物造型藝術椅子，萌趣十足。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

活動期間，S+REWARDS會員可以用點數換領親子遊戲或多個工作坊體驗，如「小動物帽子DIY工作坊」，以顏料塗畫出喜愛的小動物造型，完成後戴上帽子暢遊農莊，或製作作動物造型小椅子、環保袋或立體動物家居裝飾等，向小朋友灌輸再造的環保概念。

Citywalk荃新天地 x Busymama Happy Farm EE-I-EE-I-OH!

日期：4月1日至4月18日

地點：荃新天地2期中庭

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記者︰馮柏偉