  • 26°C
香港時間 : 2021312日 (五) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Citywalk荃新天地復活節親子DIY　廢料「復活」再造玩學動物農莊

休閒消費 11:40 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

Citywalk荃新天地 x Busymama Happy Farm EE-I-EE-I-OH 將在4月1 日舉行。

復活節快臨近，Citywalk荃新天地將特意打造一個綠色藝術農莊，並夥拍本地生活藝術創建達人BusymamaBenny聯手建造升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等製作一系列色彩繽紛又好玩的主題打卡裝置及遊樂設施，最合親子遊。

一系列親子手作工作坊，設計及理念環繞生活上的廢料重造。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

這個由廢料「復活」再造成玩學農莊「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」，將於荃新天地2期舉行，由Busymama設計及全人手製作，極具復活節色彩。

Happy Farm EE-I-EE-I-OH以生活廢料創作農場小動物。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

這裏有不少打卡裝置及遊樂設施，當中包括2.5米高巨型農場小屋，有一群趣緻可愛的「升級再造」小動物與大家暢遊農莊，旁邊還有「Neigh-Neigh Horse策騎園區」讓小朋友騎上。在遊樂園區，大小朋友有機會接觸到更多使用廢料再造的玩具，寓環保教育於娛樂！

「Neigh-Neigh Horse策騎園區」讓小朋友坐上小馬，大顯英姿。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

升級再造DIY動物造型藝術椅子，萌趣十足。(相片來源︰Citywalk荃新天地)

活動期間，S+REWARDS會員可以用點數換領親子遊戲或多個工作坊體驗，如「小動物帽子DIY工作坊」，以顏料塗畫出喜愛的小動物造型，完成後戴上帽子暢遊農莊，或製作作動物造型小椅子、環保袋或立體動物家居裝飾等，向小朋友灌輸再造的環保概念。

Citywalk荃新天地 x Busymama Happy Farm EE-I-EE-I-OH!

日期：4月1日至4月18日
地點：荃新天地2期中庭 

同場加映：甜點師教整香脆Pretzels扭結餅【下一頁

記者︰馮柏偉

相關文章

【商場優惠】荃灣OP Mall海之戀商場推出Jetso瘋搶週　每日中午12時免費瘋搶高達$400現金券
12:41 2021/03/11
【商場優惠】荃灣OP Mall海之戀商場推出Jetso瘋搶週　每日中午12時免費瘋搶高達$400現金券
【商場速報】Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場　3大打卡位另設迪士尼花季主題限定店
13:39 2021/03/11
【商場速報】Disney15米長櫻花步道登錄MOKO新世紀廣場　3大打卡位另設迪士尼花季主題限定店
【樂園新活動】海洋公園再推園內露營「星夜高峰Glamping」　與毛孩遊園兼欣賞老爺車【內附詳情】
今日 00:00
【樂園新活動】海洋公園再推園內露營「星夜高峰Glamping」　與毛孩遊園兼欣賞老爺車【內附詳情】
Local Tour 親子活動 荃灣 荃新天地 Citywalk DIY手作 復活節

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
11:25 2021/03/10
【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫