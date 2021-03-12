【放閃Staycation】香港JW萬豪酒店限時放閃住宿優惠 1,682元歎足24小時品嘗特色早餐+午餐【內附連結】
休閒消費 12:06 2021/03/12
由於上周香港JW萬豪酒店推出的3月浪漫放閃優惠反應熱烈，由即日起酒店特別加推3月限時放閃住宿優惠2.0，在這浪漫的3月天讓愛繼續蔓延......
計劃放閃期：即日開始至3月17日（可供預訂優惠）
住宿放閃期：即日至3月31日（3月內任何日子）
放閃房價$1,682，包括：
|• 入住酒店豪華客房24小時
|• 翌日JW 咖啡室馳名自助早餐兩位
|• 可任選以下一款餐膳選項：
1.Flint精緻西式烤製美饌午餐兩位
2.魚吧滋味海鮮午餐兩位
3.The Lounge（大堂酒廊）自助午餐兩位
4.或於客房享用午餐兩位
備註：
•任何未兌換之優惠內容將於退房後自動失效
•須致電 2810 8366 預早作餐飲訂座
•此優惠只限於官網上預訂，並不可與其他優惠同時使用，包括及不限於酒店客房升級等禮遇
•可賺取萬豪旅享家™積分（須受相關條款約束）
•以上放閃優惠數量有限，額滿即止；房價另設加一服務費
訂購或查詢詳情可按此連結或致電：2810 8366
記者：郭秀芳