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【放閃Staycation】香港JW萬豪酒店限時放閃住宿優惠　1,682元歎足24小時品嘗特色早餐+午餐【內附連結】

休閒消費 12:06 2021/03/12

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香港JW萬豪酒店延續浪漫，推出限時放閃住宿優惠。(酒店提供)

由於上周香港JW萬豪酒店推出的3月浪漫放閃優惠反應熱烈，由即日起酒店特別加推3月限時放閃住宿優惠2.0，在這浪漫的3月天讓愛繼續蔓延...... 

計劃放閃期：即日開始至3月17日（可供預訂優惠） 

住宿放閃期：即日至3月31日（3月內任何日子）

放閃房價$1,682，包括：

• 入住酒店豪華客房24小時
• 翌日JW 咖啡室馳名自助早餐兩位
• 可任選以下一款餐膳選項：
   1.Flint精緻西式烤製美饌午餐兩位
   2.魚吧滋味海鮮午餐兩位
   3.The Lounge（大堂酒廊）自助午餐兩位
   4.或於客房享用午餐兩位

在泳池旁的魚吧享用滋味海鮮午餐，舒服怡人。(酒店提供)

備註：

•任何未兌換之優惠內容將於退房後自動失效 

•須致電 2810 8366 預早作餐飲訂座 

•此優惠只限於官網上預訂，並不可與其他優惠同時使用，包括及不限於酒店客房升級等禮遇

•可賺取萬豪旅享家™積分（須受相關條款約束） 

•以上放閃優惠數量有限，額滿即止；房價另設加一服務費

訂購或查詢詳情可按此連結或致電：2810 8366      
 
記者：郭秀芳

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