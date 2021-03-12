【新冠肺炎】兩患者曾訪中環及灣仔PURE Fitness　4分店關閉清潔至另行通知【內附患者到訪詳情】

▲ 「PURE Fitness」公布，有1男1女顧客確診新冠肺炎，健身中心4間分店須關閉清潔。（經濟日報資料圖片）

本港昨日（11日）新增22宗新冠肺炎確診個案，本地病例佔19宗。健身中心「PURE Fitness」公布，兩名確診患者曾於上周六（6日）至本周二（9日）期間曾到訪中心4間分店，二人均曾使用健身室內的沐浴及更衣設備，其中一人連續兩晚參與過瑜伽班等。「PURE Fitness」將關閉4間分店，進行清潔工作，直至另行通知。

根據「PURE Fitness」的資料，第一名男顧客上周六（6日）到訪灣仔「PURE Fitness One Hennessy」，中午12時報到，下午約2時半離開，期間主要於主要健身樓層運動。他翌日（7日）再到中環建業榮基中心「PURE Fitness Kinwick Centre」，下午約5時半報到，6時45分離開，期間同樣在3樓運動。

該名男顧客兩次到訪均無參與團體健身班或到訪餐廳，除獨自運動同沐浴時，運動時皆有戴口罩。他在本周一（8日）出現病徵，昨日（9日）確診。

另一名昨日（10日）確診的女顧客，周日（7日）到訪「PURE Fitness Kinwick Centre」，於上午10時53分報到，下午1時19分離開，曾參與RPM健身單車班及使用更衣室，但並無前往中心的其他地方。她本周一（8日）及周二（9日）曾分別在太古林肯大廈「PURE Yoga Lincoln House」及中環中央廣場「PURE Yoga Centrium」分店，參加瑜伽中心晚上7時許至9時期間舉行的瑜伽班。除沐浴外，她於中心內皆有佩戴口罩。

「PURE Fitness」指，所有曾於相關或類近時間到訪涉事中心的顧客，將於兩名患者確診起14天內，暫不能到訪健身中心任何分店；而建業榮基中心、One Hennessy、中央廣場及林肯大廈4間分店即日（12日）起暫時關閉，以作深層清潔，分店的員工會做病毒檢測。

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記者：陳曉瑩