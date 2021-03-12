中央下一步改革工作？　張曉明：香港教育領域需正本清源

▲ 張曉明表示，一國兩制方針不變。（資料圖片）

港澳辦常務副主任張曉明指出，香港回歸以來，基本法23條遲遲未立的問題和香港的政制不斷發展問題，是一直困擾香港社會的兩個制度性問題，港區國安法解決了前者的問題，而完善選舉制度則是解決後者的問題，他形容，兩大舉措是珠聯璧合，共同發力。

被問到中央下一步還可能採取哪些制度改革，張曉明指出，中共十九屆四中全會的有關決議已講得很清楚，對堅持和完善「一國兩制」制度體系已經作了總體部署，特別提到要完善與香港基本法實施的相關制度和機制，也包括政治、經濟、文化、教育、社會等方方面面的制度建設。他強調，所有這些制度完善都會按照「一國兩制」方針，在基本法的框架內來推進。

不過，他指出，在某些領域，比如教育領域，確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作，這些都需要特區政府和香港社會各界來共同參與。

張曉明指出，自去年5月以來，全國人大及其常委會先後5次就香港議題作出決定或制定法律，包括港區國安法、第六集立法會繼續履職、立法會議員資格問題等。對於人大常委會在這麼短時間做出這麼多決定，張曉明形容很精准、很及時、很管用。

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記者：林曉君