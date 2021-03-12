【醫生校長】赴新加坡工作回顧出任中大校長點滴　朱咪咪一件事改變沈祖堯教育理念

▲ 沈祖堯赴新加坡工作前夕，回顧出任中大校長點滴。

中大內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯，本月赴新加坡，接任新加坡南洋理工大學醫學院院長及高級副校長。沈祖堯日前接受港台節目《鏗鏘說》訪問，回顧多年工作點滴，也提到些趣事，其中改變他教育理念一件事，竟與藝人朱咪咪一次演出有關。

▲ 沈祖堯日前接受港台節目《鏗鏘說》訪問，回顧多年點滴。（影片截圖）

日前港台播出《鏗鏘說：瘟疫蔓延時》，主持人碧樺依與沈祖堯專訪對談，提到沈祖堯選修醫科，是因為當年外公在家中吐血，病情嚴重。當時只有14、15歲的沈祖堯眼見外公被推入手術室時，胃癌已發展至無法消除，就令他覺得，若能為病人身體做一點事就好，從此選擇走上行醫之路。

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03年SARS在香港爆發，時任威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系部門主管的沈祖堯，是抗疫醫護的中堅分子之一，甚至被《時代雜誌》冠名為「英雄」。沈祖堯提到，其實自己很怕這個冠名，會覺得有點尷尬和不好意思：

因為我覺得是整個香港醫療團隊合力去做的事，亦覺得是醫護應去做的工作，所以我不覺得要英雄化整件事。

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他又提到，有一次去瑪嘉烈醫院看病時，其中一名病人是威院護士。該名護士當時一手拿著未婚妻的相片，另一手拿著職員證，請沈祖堯一定要治好他，康復後他會繼續工作，令沈祖堯大受感動：

當時那些發燒的醫生護士，很多現時仍在醫院工作，有些正在照顧現時新型肺炎病人。香港人很應該去珍惜，我們有一群這麼優秀的醫護人員。

SARS改變了沈祖堯個人生死觀，令他意識到原來死亡可以很近，而他在疫情過後將沙士病人的故事集結成書，為港人難忘的重要時刻留下一些紀錄。

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沈祖堯在2010年出任中大校長，一直到2017年離任。他提到改變他教育理念一個轉捩點，原來跟08年時朱咪咪到中大逸夫書院千人宴一場表演有關：

從前在醫學院上班，很少到大學本部，也很少接觸非醫科生的學生。朱咪咪出場時，我便被邀請上台，逃不了。他們很熱情，不管我在台上台下，都有很多人過來跟我握手拍照。 我當時想法是，若我能影響這些年輕人，令他們將來畢業後能在社會上成為有用的人，我覺得這樣的教育就有意義了。所以我離開醫院和辦公室範圍，走進學生群之中。

成為中大校長後，沈祖堯對校長職務責任有更深體會。作風親切的他曾被學生封為「祖堯BB」，他坦言第一次聽到這個稱號覺得很礙耳：

叫「祖堯」已覺得有點礙耳，因為只有媽媽才這麼叫我，怎會有學生直呼我的名字？但後來我覺得這是他們表達親切的方式，是這一代年輕人的表達方式，並沒有貶意或不敬之意，所以我都頗接受。

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離港在即，沈祖堯透露每星期都會找一個景點跑步影相，捨不得香港的美景山水，更捨不得家人和朋友。他認為，自己現在可能暫時無法在這裡發揮作用，也許應該退一步，想想有甚麼地方可以貢獻社會，但他亦寄語並祝福：

我覺得香港是一個很特別的地方，今天這裡困難重重，問題多多。我希望這是一個短暫時候，希望香港人可以重拾當年的活潑心情，以及擁有「We can do it」的心情重建香港。

相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣