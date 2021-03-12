鄭中基4月舉行全港首個自駕演唱會　Ronald生日願望：人人有工開

剛剛在3月9日踏入49歲生日的鄭中基（Ronald），早前在生日前夕宣布於今年4月24及25日假中環海濱活動空間，舉行一連兩場全港首個戶外自駕演唱會《Drive In Ultra – WEE are Ronald Cheng》，門票在今日（3月12日）預售，並將於3月26日正式開賣。

原來舉辦戶外演唱會一直是Ronald的願望，今年終於有機會實現：「我的生日願望是大家身體健康、世界和平、人人有工開，以前講這些好老土，今年的確真是如此！」

他續稱：「每年生日都想做有意義的事，去年開始派口罩，做關心社會的事，今年都有拍些影片，遲些大家就會睇到。生日當然想同大家一齊度過，加上我一向都好想搞戶外演唱會，今次終於搞到啦！」

被問到為何在疫情下舉行大型演唱會，Ronald解釋：「第一，搞大型些，就可以多些人有工開；第二，香港沒試過這種形式，外國好多地方已經有drive in演唱會，加上這個形式好適合在疫情下搞，所以今年生日願望是搞演唱會，同埋一次過世界和平，大家健健康康！」

當主辦單位向Ronald團隊提出drive in show時，他們覺得在疫情下是不錯的做法，加上Ronald曾在外國「drive in」看戲，覺得很有趣，今次有機會進化到變成演唱會：「香港未試過drive in形式show，會幾好玩，又不會違反限聚令，一家大細可以坐在車睇，應該是值得做同幾好玩的一件事，所以就應承了主辦單位！」

Ronald透露，今次演唱會的主題概念：「好多時大家來睇show，focus都去了主唱到，但其實要做到成功的演唱會，不單止靠歌手，還要有燈光、導演、搭台、band、觀眾們，加加埋埋才搞到一個show，所以每個來睇演唱會的人，其實你們都是鄭中基。」

他並指：「加上疫情下，全世界都好團結抗疫，不可能一個人做到所有事，要大家團結先做到，所以演唱會叫『WEE are Ronald Cheng』，等如人人都係鄭中基。」

首次舉辦drive in show的Ronald期望，為進場的觀眾帶來歡樂：「知道香港人好耐沒睇過演唱會，好耐沒開心過，期望大家入來睇show的幾個鐘頭，先擺低不開心的事，一齊開心、玩咗先，經歷了年幾時間，每日都意想不到明天有何事發生，希望在睇演唱會那麼短的時間內，帶給大家久違的快樂和enjoy音樂。」

Ronald承諾會唱大家喜愛的歌，更率先透露演唱會內容：「會唱回多些開心歌，當然大家想聽的歌都會有。除我之外，到時還會見到其他歌手，亦有一個主題關於樂壇、關於新人，仍在排緊，相信大家都會喜歡。」

