由選委會產生較大比例立法會議員　港澳辦：不能說恢復過去做法是倒退

▲ 立法會議席將由70席增加至90席。（資料圖片）

中央擴大選舉委員會的權力，除了推選特首，還將負責產生較大比例的立法會議員，對於被指是「民主的倒退」，港澳辦副主任鄧中華回應指，這樣的做法原來就有，強調不能說恢復過去的做法就是「倒退」。

他表示，由一個具有廣泛代表性的選舉委員會來選舉產生立法會的部分議員，參與立法會議員候選人的提名，有助於突破某個界別、某個地區、某個團體的利益局限性，補充現行制度下功能組別和分區直選代表性的不足，使立法會更好地代表香港社會的整體利益。

他認為，選委會選舉產生行政長官和立法會的部分議員，使得行政長官和立法會在選民基礎上有了共同點，有利於行政和立法的順暢溝通，有利於鞏固基本法所規定的行政主導體制。他指出，「循序漸進」不能理解為每一次的選舉直選成分都一定要增加，只要總的方向和趨勢是擴大民主，能更好地維護香港社會的整體利益和根本利益，保障香港居民的民主權利和根本福祉，這樣的制度就是好制度。

另外，關於選舉委員會的組成，鄧中華稱，增加全國性團體成員，是因為有關人士對國家事務比較多理解，國家意識較強，在選委會中有利維護國家。

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記者：林曉君