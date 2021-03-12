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【不日成婚】衛詩雅對婚姻感恐懼 　陳家樂被問緋聞獲好友護航

娛樂 12:28 2021/03/12

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陳家槳衛詩雅接受專訪。

陳家樂、衛詩雅（Michelle）日前為電影《不日成婚》接受香港開電視主播馬梓軒專訪，分享新戲拍攝點滴。Michelle戲中面對愛情經常採取主動攻勢，但現實中卻剛好相反。

她表示：「現實生活我會變了家樂的角色，我會逃避，因為我不懂得在愛情上正面解決問題！如果你要我結婚，我真是會驚，結婚對我是恐懼，所以我完全明白為何男生會驚。結婚之後，男人都仍可以去踢波，但女人當做了媽咪，好多嘢不能玩，要一心一意照顧家庭！」

二人為《不日成婚》宣傳。

電影中不少對白、情節均涉獵到兩性題材，被問到拍攝時會否感到尷尬，家樂笑言：「我同Michelle演出前都磨合一小時，哈哈！我記得有次副導演估我們兩個是否真拍拖，因為他覺得正常拍戲，男女之間一定會有動作尷尬及避忌，但我們兩個完全冇理，來就來！但我們真的不是拍拖，純粹好friend！」

訪問中，家樂和Michelle更大玩搶答題！其中一題問及6月底至7月底屬哪個星座？家樂立即答中巨蟹座，當他得悉緋聞女友連詩雅屬該星座，被問到是否有研究星座查看與對方的匹配程度時，Michelle即為好友護航。她謂：「其實唔關事！是因為我們經理人都是巨蟹座，才如此清楚。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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