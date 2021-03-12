【疫境自強】松露女王疫下變陣攻網上教室　開拓食材研發+網購平台自救

▲ 松露女王區碧玲決定暫停教室項目，轉為專心研發各式醬料、食品生產、食材配搭及開展網頁購物平台等，迎合大勢所趨。

這年多以來，在疫情持續加限聚令下，多了人在家煮食。從街市開多了凍肉舖、網上多了售賣食材或餸菜包網站，便知大有市場。有松露女王之稱的區碧玲 (Esther)，過去一年經歷了教室租約期滿、顛沛流離的工場生涯後，現在於新工廈安頓下來，決定暫停教室項目，轉為專心研發各式醬料、食品生產、食材配搭及開展網頁購物平台等，迎合大勢所趨。

區碧玲說去年心情常處於低谷狀態，「原因有好多，但最主要是和業主租約談不攏，加上生意膠著，進退兩難。」那時她已認同不能再以烹飪教室的模式營運下去，市場競爭愈來愈大，自己嘗過頭啖湯，成績已是不錯。

做過傳媒的她，知道要給讀者新鮮感的重要，對待客人也不會例外。所以那時她除了自己教班外，已常常邀請本地或海外客席廚師任教，做得有聲有色。「老實說，只標榜自己藍帶回來已經不太中用，大部分來教室的太太們已是藍帶。所以總要想些新的吸引課程，才有叫座力。」她說。

到後來，Esther的教室也不只於教烹飪，亦搜羅了各國凍肉、食材、醬料等產品於教室內售賣，開拓另類雜貨專門店，品牌高質而特別。

難過的2020年

她還會趁到各地採購食材時，搞團帶客人同往，「這也是增加生意額的其中一個方法，都好辛苦，當中要兼顧的事太多，繁瑣到不得了。」她說。

難怪那幾年她常喊攰，但都沒有想過要停下來，反而是因要續租約時，業主寸步不讓，迫於形勢，稍息了一會。「真的沒有可能在去年還會簽8萬多租金的舖，再加燈油火蠟伙記人工等開支，每月都要10幾萬，無可能捱到，好離譜。」她帶點憤怒說。

結果，她決定不再續約，把較值錢和巨型的物件變賣掉，保留一些較細和實用的工具，存放在朋友的倉內，再租借另外的一位朋友的小工場，除了要「養」著同事外，亦是要持著和熟客們的聯繫，「 其實當時都沒有特別打算，只是覺得身心俱疲，要暫時停下，連舖都沒有刻意找。」

適逢臨近中秋，想起要造月餅，但因朋友的工場實在太細，因而需要找一間較大的食品工場，「那段日子不提也罷，當中有太多不合理的掣肘，只能說是寄人籬下，唯有忍氣吞聲。」她苦笑道。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

暫停做教室

經此一役，她便的起心肝去找舖，「不會再找觀塘區的商廈了，租金實在不便宜。而且當決定暫停教烹飪班後，營運模式便可以簡單一點，繼續去採購自己喜歡的食材、產品，會用多些時間去研製醬料、食材配搭，並且會拍多些網上煮食片，或facebook在做煮食live，都是一樣可以教人烹飪，只是實體和網上的分別啫，也切合現時疫情環境。」

新店設於九龍灣的工廈內，面積比以前舖小一大半，但間格同樣實用，「第一次上來睇舖時，只覺太殘舊，不喜歡，但給朋友游說下便定案，因為這區的工廈單位需求原來很大，睇啱租金又合理的話便要快者得了。」她說。

Esther還自嘲以前沒時間顧裝修，所以常花費了不少寃枉錢，但今時不同往日，有時間便往上海街的裝修舖格價，又會在網上搜尋相關的用具價錢等。「始終有時間都是自己落手落腳做會慳錢些。」她說。

凡事親力親為

說到親力親為，她又提到自逃避了多年的開拓網頁購物平台，終於都要實行。「做一個網頁要花費的時間和工夫不少，以前哪有時間和精力去搞。只是現在的營運方向有改變，網頁購物有市場，便要頂硬上了。」

不過她說道市面上的一般網頁設計，只能為客人做到一個外形，當中的內容是否「user friendly」，便需要靠自己，「我明白一分錢一分貨嘛！我又沒有在這方面付出高成本，所以惟有自己來試，不斷改良囉。」

▲ 鹿兒島無激素健康咲雞去骨雞髀肉($288/約2千克)，配自家製的秘製蝦米辣椒醬 ($68/200克)，醃出來的效果很香惹。(黃建輝攝)

▲ Esther會為搜羅返港的食材設計食譜，如鹿兒島雞扒作香煎菜式。(被訪者提供)

至於網頁購物平台的名稱，她用了一個全新的「I AM HUNGRY.COM.HK」，原因是她覺得舊的「DOLCE DOLCE」名字不夠大眾，「許多時客人連名字都不懂得如何發音，不如乾脆改一個簡單而直接的網名吧，但下面仍是BY DOLCE DOLCE。」

俗語說「經一事，長一智」，如今她說來還真慶幸業主沒有減租、工場無理規定多多，今到她現在「迫於無奈」的改變帶來正面的效果，「如果業主減了少許租，我還租下去，情況會好慘。又如果工場好好，我又無迫切性要去搵舖。所以我現在的心境是順其自然，盡力去做好當下的工作便是了。」她說。

DOLCE DOLCE Kitchen & Gourmet

地址：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心5樓509室

電話：2666 9881

網頁：www.iamhungry.com.hk

記者：郭秀芳