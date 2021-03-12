【下顎界CEO】重229磅及臉圓遭模特兒公司拒絕　男模減66磅狂練咀嚼肌展獨特下顎線

▲ 男模減66磅狂練咀嚼肌變「下顎界CEO」。

只要有恆心，圓圓的下顎都可以訓練成三角形！意大利一名男模特兒曾經因為太肥及臉圓，而遭女朋友拋棄及模特兒公司拒絕。但經過努力減肥及不斷訓練咀嚼肌，他已達到模特兒標準身材，更將咀嚼肌訓練到呈三角形。其獨特的下顎線更在社交平台成為熱話，他自稱「下顎界CEO」，並分享訓練下顎輪廓的方法。

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男模特兒Luca Marchesi在社交平台分享，3年前已開始用臉部鍛鍊器訓練咀嚼肌，來增加下顎寬度。近兩個月還利用含在嘴內的裝置，進一步雕塑下顎線條，形成「獨特三角形」。對於建立起完美的下顎線，他非常有自信並自稱「下顎界CEO」。

▲ 用臉部鍛鍊器訓練咀嚼肌。

而狂練下顎線亦有背後原因，他曾接受當地媒體訪問時指， 18歲時自己重達229磅，女友因他太肥而與他分手。分手後他前往模特兒公司見工，但見了5、6次都失敗告終，因為自己太肥及臉太圓。

有總監叫我減30公斤後再來。

於是他決心減肥，並持續訓練咀嚼肌，望改善圓臉的問題，最後成功當上模特兒。

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訓練下顎前：

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不過目前他的「完美下顎線」得不到網民認同，不少網友都認為訓練前的他更好看，亦認為他下顎線突起，比例非常奇怪。

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對於Luca Marchesi的下顎輪廓的訓練法，牙醫Martina Hodgson表示，咀嚼肌過度發達會引起偏頭痛、顳顎關節障礙或顳下頜關節疼痛等問題，「不建議過度操練嚼肌。」醫生Baldeep Farmah則指Luca Marchesi過幾年可能會後悔，因為他的做法或會引起咀嚼時疼痛，也會讓臉看起來更老而不是更具吸引力。

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責任編輯：羅嘉欣