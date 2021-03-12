【搭車聽音樂】港鐵首與港樂合作　將古典樂韻帶入車站及車廂

▲ 港鐵首度與香港管弦樂團（港樂）合作，推出「享樂在港鐵」計劃。（港鐵提供圖片）

港鐵首度與香港管弦樂團（港樂）合作，推出「享樂在港鐵」計劃，乘客即日（12日）起至4月3日，進入車站或乘搭列車期間，可聽到由港樂及其音樂總監梵志登、駐團指揮廖國敏為大家演奏德伏扎克、莫扎特、蕭斯達高維契及華格納四位作曲巨匠的5首名曲。

港鐵指，乘客亦可透過設於車站大堂和車廂內的電視，欣賞由港樂駐團指揮廖國敏、樂團首席王敬（Jing Wang）、短笛樂師施家蓮（LindaStuckey）及行政人員陳國義，聯同超過30位港樂樂師以管弦樂團的陣容於港鐵列車和車站演出，並演奏音樂大師伯恩斯坦作品的音樂短片。

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港鐵主席歐陽伯權表示，過去一年，香港面對各種前所未有的挑戰，大家需要適應生活的「新常態」，保持社交距離之餘，多項文娛活動亦受到影響，公司希望透過與港樂合作，將古典音樂帶進鐵路，藉著音樂無疆界的力量，為大家發放正能量，讓大眾在港鐵旅程中放鬆心情。

香港管弦樂團行政總裁霍品達稱，港樂的使命是將美樂以更靈活、平易近人的方式帶給香港及世界各地的樂迷，突破場地的界限。

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記者：陳曉瑩