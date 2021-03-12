【沒什麼】黃凱逸邀Timo+林婷拍MV　Rubberband成員6號現身力撐【有片】

▲ 《全民造星II》參賽者兼唱作歌手黃凱逸（Zelos）最近推出新歌《沒什麼》，找來《全民造星III》參賽者江宏基（Timo）和古天樂旗下女藝人林婷拍攝MV。

ViuTV節目《全民造星II》參賽者兼唱作歌手黃凱逸（Zelos）最近推出新歌《沒什麼》，黃凱逸找來《全民造星III》參賽者江宏基（Timo）和古天樂旗下女藝人林婷一同為其新歌拍攝MV。

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▲ （《沒什麼》MV劇照）

被問到如何促成這次新歌MV的拍攝，Zelos表示很開心找到林婷和Timo合作，明言在MV還沒有故事時已經鎖定了用林婷。

黃凱逸很欣賞林婷：「本來已經覺得這位女子很美，散發著一種氣質是令人有好奇心的。去年因為疫症我們有更多時間共處，亦漸漸成為了好友，一直希望可以在自己作品有她的參與，她也二話不說的答應，還不斷參與討論MV每個細節，拍攝當日由下午5時一直到天光6時，沒有一句怨言，到最後一Shot仍然精力充沛，十分專業。」

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▲ （《沒什麼》MV劇照）

他透露Timo是早數年拍廣告便認識的朋友：「是一直非常互相支持大家的好友，由我造星到他造星也是不斷互相給意見和建議的人。他十分熱愛表演，也很有型。所以當我想找一個好浪漫又帶點壞壞不羈的人就很自然想到他。Timo答應我的時候還在造星最後階段，雖然十分忙碌，但也是即刻答應，十分有義氣。」

他指出MV故事是從林婷角度出發：「她是一位自己搬出來居住的女生，偶爾會到附近的天台吹吹風、聽聽歌。在如常的某一晚，天台突然有了Timo，然後也有了我。」

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為宣傳新歌，Zelos特意來不同界別的人拍攝訪問片：「這次一共找了六位我很喜歡的人類做訪問，傾談了他們對《沒什麼》的想法，包括有Rubberband的6號（繆浩昌），試當真演員Locker，Youtuber波仔（Boris），好青年荼毒室的白水，紋身師Gagama，還有完成變性手術成為女生的Beatrice。」

其中與Beatrice的傾談最令他感意外：「她清楚知道，她的決定會令她失去某些人珍而重之的東西，例如被朋友離棄，被親人誤會，在職場上受委屈。」

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他又謂：「但她看到了自身，回歸根本後只有變性才會是她最後的宇宙，所以看得開，對所有失去都能說沒什麼，甚至覺得這是她的人生態度。她的豁達令我非常讚嘆，我希望也能向她學習，無時無刻都忠於自己，因為當所有都能失去時，還有自己。」

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