【手足口病】BB參加爬行比賽後出紅疹　口腔潰爛染手足口病入院

▲ 一名男嬰參加爬行比賽後感染手足口病入院。

手足口病是常見於兒童的傳染病。台灣兒科急診醫生近日分享一宗病例指，一名10個月大的男嬰參加爬行比賽後，手腳出紅疹、口腔潰爛，被診斷為感染手足口病。

台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰昨日在其facebook專頁表示，該名男嬰昨日（11日）由爺爺、嫲嫲帶往醫院求診。二人表示，孫兒上周六（6日）參加爬行比賽，現場小朋友眾多，他們當時已擔心環境衞生問題。

比賽之後四天，孫兒本周二（9日）出現病徵，開始發燒、手腳出紅疹，食慾亦愈來愈差。吳醫生檢查後，證實男嬰患上手足口病，發現其口腔出現潰瘍情況，並有破洞，導致無法進食，由於口腔潰瘍情況嚴重，需住院治療。

▲ 男嬰手腳出紅疹，患手足口病。（相片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載）

傳染方式

吳昌騰醫生指，腸病毒主要經由以下三個途徑而傳染：

腸胃道，例如糞便、口、水或食物污染

呼吸道，例如飛沫、咳嗽或打噴嚏

接觸病人皮膚水泡的液體

潛伏期

感染腸病毒後，約2至10天（平均約3至5天）會開始出現症狀

臨床症狀

腸病毒可引發多種疾病，很多是沒症狀的感染，常引起手足口病（hand-foot-mouth disease）及疱疹性咽峽炎（herpangina）。

重症病例通常發生在3歲以下的小孩，一般在生病病程第3天開始，家長要特別留意。

內容及相片獲「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣