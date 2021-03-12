  • 27°C
香港時間 : 2021312日 (五) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心復出】許志安下月復工飛台灣拍劇　傳黃心穎留戀娛圈拒與TVB解約

娛樂 13:32 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

有傳黃心穎不願意與TVB解約。

「安心事件」主角黃心穎和許志安自從被爆分別背着馬國明和鄭秀文偷食後，黃心穎和許志安即時形象插水，二人入雪櫃。不過許志安已將可以復出，並赴台灣拍劇兼唱主題曲。

事件中另一主角黃心穎沒有那麼幸運，一直被TVB雪藏，「安心事件」到今約兩年都是零工作機會。有傳TVB願意「大發慈悲」，無條件放生黃心穎，惟她卻不肯解約，似乎很留戀娛樂圈。

【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非

    點擊圖片放大
    +4
    +3

傳心穎拒解約

自從「安心事件」發生後，黃心穎一直被TVB雪藏至今，其有份演出的劇集也已全部播出，暫未有參與其他拍攝工作，可說白白地浪漫光陰。

布傳簽下長約的她主動跟TVB提出解約，TVB高層樂易玲亦網開一面，表示若然心穎不用賠錢而解約「走人」。然而，有指心穎卻突然改變主意，扭計拒絕簽署解約文件，未知是否留戀娛樂圈。

【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約

（取自IG）

安仔復出拍劇

至於「安心事件」的另一主角──許志安去年6月已亮相ViuTV音樂節目「試水溫」，不過其後一直未有新動向，直到最近落實下月飛台灣工作，正式復工。

停工近兩年的安仔為復出努力跑步Keep身形，將於下月飛往台灣先隔離，再投入新劇拍攝工作。

同場加映：張振朗專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非
10:26 2021/01/24
【孤單生日】黃心穎深夜獨自飲酒慶生　兩年前馬明靚湯相伴今人面全非
【高調慶生】黃心穎IG發文賀32歲生日　未受長約困擾：感謝大家的祝福
18:07 2021/01/23
【高調慶生】黃心穎IG發文賀32歲生日　未受長約困擾：感謝大家的祝福
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
16:42 2021/01/19
【小三下場】黃心穎被TVB約見談復出意向　樂易玲爆會否跟心穎解約
黃心穎 許志安 電視劇 TVB 娛樂人物職業 演員 娛樂機構

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫