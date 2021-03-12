【安心復出】許志安下月復工飛台灣拍劇　傳黃心穎留戀娛圈拒與TVB解約

▲ 有傳黃心穎不願意與TVB解約。

「安心事件」主角黃心穎和許志安自從被爆分別背着馬國明和鄭秀文偷食後，黃心穎和許志安即時形象插水，二人入雪櫃。不過許志安已將可以復出，並赴台灣拍劇兼唱主題曲。

事件中另一主角黃心穎沒有那麼幸運，一直被TVB雪藏，「安心事件」到今約兩年都是零工作機會。有傳TVB願意「大發慈悲」，無條件放生黃心穎，惟她卻不肯解約，似乎很留戀娛樂圈。

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傳心穎拒解約

自從「安心事件」發生後，黃心穎一直被TVB雪藏至今，其有份演出的劇集也已全部播出，暫未有參與其他拍攝工作，可說白白地浪漫光陰。

布傳簽下長約的她主動跟TVB提出解約，TVB高層樂易玲亦網開一面，表示若然心穎不用賠錢而解約「走人」。然而，有指心穎卻突然改變主意，扭計拒絕簽署解約文件，未知是否留戀娛樂圈。

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▲ （取自IG）

安仔復出拍劇

至於「安心事件」的另一主角──許志安去年6月已亮相ViuTV音樂節目「試水溫」，不過其後一直未有新動向，直到最近落實下月飛台灣工作，正式復工。

停工近兩年的安仔為復出努力跑步Keep身形，將於下月飛往台灣先隔離，再投入新劇拍攝工作。

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