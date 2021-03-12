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【救救毛孩】馬浚偉送贈食物助流浪貓狗　愛心馬仔曾任導盲犬大使

娛樂 13:12 2021/03/12

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馬俊偉一向愛護毛孩。

一向充滿愛心的馬浚偉，近年搞舞台劇、拍電影及訪談節目，亦重返校園進修，工作繁忙的馬仔不忘行善，日前馬浚偉就跟「馬同學送暖小組」，將善心機構送贈及贊助的猫狗食品，到至香港拯救貓狗協會。

馬浚偉呼籲幫助流狼貓狗。（取自facebook）

馬仔日前轉發善心機構帖文，日前他跟「馬同學送暖小組」的多位成員，將大批貓狗食品，送到「香港拯救貓狗協會」位於荃灣的貓舍和八鄉的狗舍。

馬浚偉呼籲大眾多支持或捐款予寵物機構，希望狗舍內被遺棄或受傷生病的貓狗，早日得到照料，日後尋找合適的領養人。

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馬仔留言：「我們的愛心送暖行動，只願能夠給予有需要的單位小小幫助，也願大家平安健康，疫情盡快過去，祝福大家早日回復正常生活！」

曾任導盲犬關愛大使

馬浚偉一向對動物甚有愛火，他曾被香港導盲犬協會委任為「導盲犬關愛大使」，推廣香港導盲犬服務和宣傳的工作。

原來馬仔童年開始便有養狗，曾先後養過四隻狗，其中一隻松鼠狗阿Ben在02年逝世，馬仔再就沒有養狗。

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馬仔至今仍對過世的毛孩阿Ben十分懷念，難以忘記愛犬臨終前的早上，突然睡在廁所門側，後來馬仔放工回家，家人便告知愛犬過身，令他失落好一段時間。

馬仔有感養寵物是一生的承諾，不想因一時喜好而養，希望將來有更多時間，或搬到三層獨立屋，有足夠空間給給狗隻才是理想家居。

同場加映：何綺雲訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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