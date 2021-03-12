【新手爸爸】擁餅印女合照慈父樣盡現　呂方囡囡Emma雙眼似足爸爸

▲ 呂方開心分享抱著女兒的照片。

現年57歲的呂方，在去年5月與年齡相差16載的圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚。在8月初，太太伍惠寶誕下女兒呂晨，呂方「升呢」為人父。

不經不覺，呂方囡囡已經7個月大，一副有女萬事足的他不時於社交平台分享女兒的照片。昨日（3月11日），他在個人Facebook分享一張抱著女兒的照片，從相中可見他展現慈父模樣外，也可見小千金跟呂方如餅印一樣。

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▲ 呂方肉緊地抱著女兒Emma。（取自Facebook）

女兒與呂方如餅印

呂方昨日於個人facebook分享兩張跟女兒呂辰（Emma）合照，只見這位新手爸爸把女兒緊緊地抱住，當中他留言：「我的寶貝！」女兒果然是爸爸的前世情人。

從照片所見，7個月大的Emma皮膚白哲面仔圓圓，雙眼似足爸爸，十足倒模了爸爸呂方一樣，而網民也大讚Emma可愛，有人更留言說：「BB超得意又似吕方，好可愛啊！」

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呂方於去年5月與有「網絡買餸天后」之稱，擁半億身家的伍惠寶（Rainbow）結婚，二人雙喜臨門，女兒於8月初出世。雖然呂方與Rainbow年齡相距16載，不過二人同樣對健康食療有興趣，加上喜愛運動如踩單車等。

另外呂方可說是愛妻號，原本居於元朗獨立屋的他，婚後為了讓太太及女兒住得舒適，故婚後搬往同屋苑一間較大的獨立屋。

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從呂方夫婦於社交平台分享的照片所見，獨立屋樓高三層連天台，坐擁開揚的景觀，另外屋內環境十分闊落，二人更飼養了兩頭愛犬。而榮升父親的呂方近日喜歡留在家陪伴妻女，閒時會跟太太出外踩單車，生活寫意。

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