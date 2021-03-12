  • 27°C
香港時間 : 2021312日 (五) 14:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手爸爸】擁餅印女合照慈父樣盡現　呂方囡囡Emma雙眼似足爸爸

育兒經 13:40 2021/03/12

分享：

熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

呂方開心分享抱著女兒的照片。

現年57歲的呂方，在去年5月與年齡相差16載的圈外女友伍惠寶（Rainbow）結婚。在8月初，太太伍惠寶誕下女兒呂晨，呂方「升呢」為人父。

不經不覺，呂方囡囡已經7個月大，一副有女萬事足的他不時於社交平台分享女兒的照片。昨日（3月11日），他在個人Facebook分享一張抱著女兒的照片，從相中可見他展現慈父模樣外，也可見小千金跟呂方如餅印一樣。

【聖誕全家福】新手星爸老來得子首過聖誕節　56歲呂方亂髮抱餅印女晒幸福

呂方肉緊地抱著女兒Emma。（取自Facebook）

女兒與呂方如餅印

呂方昨日於個人facebook分享兩張跟女兒呂辰（Emma）合照，只見這位新手爸爸把女兒緊緊地抱住，當中他留言：「我的寶貝！」女兒果然是爸爸的前世情人。

從照片所見，7個月大的Emma皮膚白哲面仔圓圓，雙眼似足爸爸，十足倒模了爸爸呂方一樣，而網民也大讚Emma可愛，有人更留言說：「BB超得意又似吕方，好可愛啊！」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

呂方於去年5月與有「網絡買餸天后」之稱，擁半億身家的伍惠寶（Rainbow）結婚，二人雙喜臨門，女兒於8月初出世。雖然呂方與Rainbow年齡相距16載，不過二人同樣對健康食療有興趣，加上喜愛運動如踩單車等。

另外呂方可說是愛妻號，原本居於元朗獨立屋的他，婚後為了讓太太及女兒住得舒適，故婚後搬往同屋苑一間較大的獨立屋。

【新手爸爸】呂方56歲得女自覺上天恩賜　感激太太持家有道：遇上她是我幸運

    點擊圖片放大
    +7
    +6

從呂方夫婦於社交平台分享的照片所見，獨立屋樓高三層連天台，坐擁開揚的景觀，另外屋內環境十分闊落，二人更飼養了兩頭愛犬。而榮升父親的呂方近日喜歡留在家陪伴妻女，閒時會跟太太出外踩單車，生活寫意。

同場加映：陳豪專訪


 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】
17:42 2021/01/22
【女神星二代】岑麗香教22月大兒子踩單車　靚媽香香感慨孩子大得太快【多圖】
【暖男爸爸】周柏豪女兒1歲生日留家慶生　新手爸爸Pakho：很快就1年了
13:30 2020/12/03
【暖男爸爸】周柏豪女兒1歲生日留家慶生　新手爸爸Pakho：很快就1年了
【明星奶粉袋】林峯樂做湊女公孭1萬蚊法國名牌奶粉袋　張馨月讚孭得好睇︰容量大夠百搭
13:23 2020/11/18
【明星奶粉袋】林峯樂做湊女公孭1萬蚊法國名牌奶粉袋　張馨月讚孭得好睇︰容量大夠百搭
娛樂人物職業 新手爸媽 爸媽心聲 家庭關係 呂方 歌手 結婚 元朗

最高瀏覽

【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
14:21 2021/03/10
【女人自強】為減輕丈夫負擔做地盤　年輕媽媽搬磚養家慘被歧視：孩子以後很可憐
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
15:50 2021/03/11
【令人心痛】OT到凌晨未歸5歲兒獨留家中哭醒　單親爸爸看家居鏡頭即鼻酸流淚
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫
16:50 2021/03/11
【Ursus Fitness群組】初步確診逾40宗包括30多宗屬Ursus Fitness　群組累計逾50人染疫