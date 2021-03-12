【抗癌鬥士】患肝癌11年每季做MRI見癌即殲滅　68歲肝癌病人披露護肝養生秘密【內附詳情】

▲ 68歲的肝癌病人Michael，曾多次復發，已經跟肝癌同行11年，他的保命大法是每季做MRI檢測，一見癌蹤即時殲滅，而且他有一套獨有的護肝養生秘密。

藝人吳孟達因肝癌離世，引起人們對此病的關注。肝癌一直被視為棘手癌症，病人確診時不少已屆晚期。以下一個病人，與肝癌打交道11年，究竟有何原因？聽罷也不禁嘖嘖稱奇。

今年68歲的肝癌病人Michael，眼前的他精神矍鑠煥發，橫看豎看也不像病人。他在2008年發現是乙肝帶菌者，病毒數量超標。「有內科醫生對我說：不久你會出腫瘤，要一直密切跟進。」之後，他每年作兩次檢測，不幸地，2010年年中確診肝癌，隨即進行當年一個較新的微波消融術，把3粒癌腫瘤除掉。可是，3年後復發，以傳統手術切除，惟兩年後癌細胞又伺機發作，復再開刀。「我成個肝都無處好肉。」

▲ 肝癌病人Michael指患上此症，身體毫無病徵，無任何痛楚不適。「所以才累到好多病人遲發現。」（黃建輝攝）

已進行7次經皮射頻消融術

醫生曾對他說，極其量只能開4次刀。「我剩下兩次機會，要好好保護身體，畢竟那時已60歲，想想有何治療方法及早準備。」事實上，他的肝臟每年都發現有腫瘤，Michael以「場地欠佳，做甚麼也會中毒」來形容。直至開刀已到極限，他改接受經皮射頻消融術去除腫瘤，這方法的限制是腫瘤不能大於3cm，於是他每隔3個月便做一次MRI檢測，一發現腫瘤便以經皮射頻消融術治療，至今已進行7次。

▲ Michael一見癌蹤即「引刀（經皮射頻消融術）為一快」，已度過11個年頭。（被訪者提供）

近年他積極養好身體，生活習慣改變。「早睡早起，不能遲於晚上10時入睡。飲食如出家人，日落後不進食，運動不可少，每日步行逾15,000步，約莫行上3小時，平衡心態，精神狀態保持甚佳。去年年底，最近一次肝檢測，肝病毒數量受控制，肝硬化有逆轉，原本輪候換肝，目前已暫無需要。」嚴格來說，其實他不是與癌同行，是見癌即殲滅，由確診肝癌至今，11年來就是這樣走過來，他心願是希望身體再支持多10年，便於願足矣。

死亡率位列第三

在香港肝癌是第五常見癌症，死亡率排第三，2018年本港約有1,700宗新症，臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指出，數字近年並無上升趨勢。「其實觀察肝癌的死亡率與病發率均在下跌，香港於1987年開展乙型肝炎疫苗接種，令患病數字有所下跌。目前的肝癌個案，不少是從國內來港或上了年紀而未曾接種乙型肝炎疫苗的一群。」

▲ Michael因肝癌多次開刀切除腫瘤，現每3個月檢查身體一次，以防癌細胞肆虐。（被訪者提供）

形成肝癌，主要原因為乙肝，其次或酗酒，以及其他原因引致的肝硬化。「其他原因引致的肝硬化是指一些肝癌病人，不知原因出現肝硬化，除了是病毒所致，也可能是藥物引起的肝硬化、先天性肝炎造成肝硬化。」要留意是一種黃麴毒素的受污染食物，如已發霉的花生，都可引致肝炎。

9成確診時已屬晚期

肝癌是棘手頑疾，原因多數患者發現已屆晚期。「100個肝癌病人中，95個在確診時已屬晚期，病情無發根治，肝功能轉差或癌細胞已擴散；餘下5人再進一步檢測，可做根治治療或只剩3人。」肝是體內一個大組織，腫瘤可以生長至很大才呈現徵狀。部分早期肝癌是病人屬肝炎帶菌者，每半年至3個月進行一次檢測，才及早發現。

張醫生表示，肝癌如能及早發現，以手術切除癌腫瘤，一年的存活期逾9成。如腫瘤太大無法進行切除手術而未有擴散，國際醫學界的建議是換肝，惟本港換肝輪候者眾，或近親移植肝臟仍有一定難度。在這情況下，病人可進行局部治療程序，包括體內Y90放射、經血管栓塞的化療，都是局部控制的手段。如已擴散，可用新一代標靶治療或免疫治療，醫學進步，肝癌生存期已達5年。

▲ 精神奕奕的Michael，告訴他人已患肝癌11年，旁人都難以相信。（被訪者提供）

肝炎、肝硬化、肝癌

無論是何種原因引起的肝炎，肝細胞死掉後會修補重生，惟重生的肝細胞會變得不規則，也會在肝中央出現纖維組織，逐步有機會形成肝硬化；也有風險是，在肝組織重生的過程中出現突變，引致肝癌。

要確診肝癌，多以甲胎蛋白作為腫瘤指標，當甲胎蛋白逾400、本身是肝炎帶菌者、從影像中照到腫瘤，此情況毋須抽取組織已知是肝癌。如並非上述情況，可透過各種影像（包括肝臟超聲波、電腦掃描CT Scan、磁力共振MRI及肝血管造影）或活檢檢查來確定。

▲ 張寬耀醫生提醒乙肝帶菌者日常要監察肝酵素有否過高、肝炎病毒度數是否異常，盡早控制，以減低肝癌埋身機會。（黃建輝攝）

脂肪肝令肝臟發炎

近年有一種嶄新的驗血方法可作為確診肝癌方法之一，從血液中的10種度數加上檢測者的身高、體重、年紀來量度，從中獲得的系數知悉肝纖維化、炎症活動度及脂肪肝程度，有研究此方法與活檢比較，兩者有很高對應，但目前血液驗肝癌在香港尚未普及，仍以驗甲胎蛋白及活檢方法為主導。

暴飲暴食欠缺運動可致脂肪肝，這亦可帶來患上肝癌的危機。張醫生解說：「脂肪肝某程度會令肝臟發炎，又重回這過程：發炎——肝硬化——肝癌。」隨着注射疫苗令肝炎減少、酗酒人數降低，脂肪肝有機會成為發炎「後起之秀」，惟脂肪肝目前尚未成為肝癌高危誘因。

記者：周美好