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【星二代學校】周汶錡混血大仔寫中文字體端正　兩兒讀天主教聖瑪加利大幼稚園升小有優勢

幼稚園 17:09 2021/03/12

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周汶錡兩兒讀天主教聖瑪加利大幼稚園，升小有優勢。

名模周汶錡與法籍丈夫育有兩兒，不少人以為阿仔會入讀國際學校，誰知爸媽堅持兒子要學好中文，為囝囝揀選了富口碑的本地名氣幼稚園「天主教聖瑪加利大幼稚園」。近日周汶錡更上載5歲大仔做中文功課相片，字體相當端正。

要囝囝學好中文

名模周汶錡（Kathy）於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，丈夫非常喜歡小朋友，Kathy決定可嘗試成為媽媽，於2015年7月誕下大仔雷棨宇（Jacques），2017年3月20日再添細仔Avner，兩兒現時分別5歲及快4歲。

Kathy曾透露跟丈夫一早有共識要囝囝學好中文，法籍老公本身對廣東話亦有濃厚興。外國人要學廣東話不易，Kathy曾提議過老公不如先學國語，但他認為在香港居住，就要學好廣東話，丈夫當然支持兒子入讀本地學校打好中文基礎。

周汶錡與法籍丈夫Julien 育有2兒Jacques及Avner。（IG圖片）

周汶錡在家會跟孩子講廣東話，父子之間就說英文。她想小朋友讀本地小學，識聽識寫中文，到讀中學時候，再讓小朋友自己選擇。

昨日（11日），Kathy在其IG分享大仔「Home learning」在房溫書的情況，Jacques擁有專屬的兒童書枱，書枱上放有功課練習簿，簿上有其中文名「雷棨宇」，他抄寫了多句中文句子「（零）用錢買糖果」，繁體字字體端正漂亮，並在另一邊畫公仔。

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讀天主教聖瑪加利大幼稚園

兩兒現時分別是K3及K1，均讀同一間學校「天主教聖瑪加利大幼稚園」，該校是全港數一數二的名牌幼稚園，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術，校方希望培養兒童樂於服務，有獨立能力，具備承擔及懂得欣賞自己和他人。該校分上下午班，全年學費$40,800。

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天主教聖瑪加利大幼稚園的作風低調，憑良好的校風，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭大。很多學生畢業升讀了拔萃男書院附屬小學、番禺會所華仁小學（華仁）、聖保羅男女中學附屬小學、英華小學、保良局陳守仁小學等名小學。

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責任編輯︰王明芳

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