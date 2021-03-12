【港區國安法】47人涉顛覆國家政權　21人今再訊部分再申保釋被拒續還押

▲ 囚車駛入法院。（程志遠攝）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中31人早前申請保釋，遭總裁判官蘇惠德拒絕。當中21人今（12日）於西九龍裁判法院覆核保釋申請，黃之鋒及區諾軒等共10人今天放棄保釋申請，岑子杰及毛孟靜等11人則保釋申請被拒，各人續須還押候訊；案件將於5月31日於西九龍裁判法院再訊。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

涉案共47名被告早前提堂，其中31人保釋申請被拒，當中21人今分3批提出覆核保釋申請。

首批被告包括區諾軒、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、岑子杰 、毛孟靜及梁國雄。區今放棄保釋申請，餘下6名被告保釋申請被拒，續須還押候訊。吳政亨、袁嘉蔚、及梁晃維保留8天覆核保釋申請的權利，其餘各人則放棄申請。

第2批被告為馮達浚、黃之鋒、胡志偉、朱凱迪、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒及鄒家成。黃子悅及吳敏兒保釋申請被拒，續須還押，兩人保留8天覆核保釋申請的權利；其餘6人今則放棄保釋申請及8天覆核權利。

第3批被告為何桂藍、楊岳橋、林卓廷、岑敖暉、王百羽及余慧明。楊岳橋、林卓廷及何桂藍今天沒有保釋申請，其餘各人保釋申請被拒，林卓廷、何桂藍、岑敖暉及王百羽保留8天覆核權利。

案件於5月31日於西九龍裁判法院再訊，另於3月19日作保釋申請覆核。

總裁判官蘇惠德早前批准同案其餘15人保釋，惟律政司提出覆核，各人須還押以待高院覆核聆訊，及後律政司撤回覆核楊雪盈、林景楠、呂智恆及劉偉聰的保釋決定，4人保釋候訊。

餘下11人中，黃碧雲及伍健偉昨於高院作覆核聆訊，黃及後獲保釋，伍則保釋被撤，續須還押。餘下9人將於本周六(13日)及下周一(15日)於高等法院進行覆核聆訊。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌