【食安新焦點】人造反式脂肪「部分氫化油」危害心臟健康　專家教路應減少攝取人造牛油蛋糕等烘焙食品

▲ 人造反式脂肪「部分氫化油」危害心臟健康，專家教路應減少攝取人造牛油蛋糕等烘焙食品。（iStock圖片）

「部分氫化油」是工業生產的反式脂肪的主要來源，令人體血液內的「好」膽固醇減少，提高患上冠心病的風險。日常飲食要避免攝取反式脂肪，專家教路市民能減少食用人造牛油、餅乾、蛋糕等多種烘焙食品，若食品中反式脂肪佔總脂肪的比例偏高，則很可能添加了「部分氫化油」；食物製造商亦應選擇經完全氫化或未經氫化的配料，如椰子油和棕櫚油。

專家教路如何分辦工業反式脂肪及食得健康：

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食物安全中心風險傳達組科學主任林伏波表示，植物油經過氫化過程後，其製成品的質感、穩定性及保質期有所改變。油經過不完全氫化會產生半固體或固體狀的「部分氫化油」，而完全氫化則會產生在室溫下呈蠟質脂肪狀的完全氫化油。前者可形成大量工業生產的反式脂肪，佔總脂肪酸的25%至50%。

「部分氫化油」可能隱藏在許多食物之中，他指出，為了避免製造含「部分氫化油」成分的食品，業界可要求供應商提供不含「部分氫化油」的配料，或按世界衞生組織所建議使用較健康的替代品，如椰子油、棕櫚油和棕櫚核仁油等。

他補充，如需改良食品配方，業界可按需要向供應商查詢產品的成分詳情；在了解食品中的油脂有何作用及來源後，業界亦可參考《取代食物中工業生產反式脂肪的指引》，以便取代含有「部分氫化油」的配料。

消費者方面，林伏波表示，若在營養標籤上所示的反式脂肪佔總脂肪的含量如果偏高，表示食品中很可能添加了工業生產的反式脂肪或「部分氫化油」，特別是以植物油製作的食品。為了避免含「部分氫化油」成分的食品，應選擇或採購含有較少或不含反式脂肪的食品。

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記者：陳麗娜