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【恐怖虐兒】邪教父母「撒旦儀式」殺害3歲女兒　10厘米長針直穿心肺慘死

親子 13:51 2021/03/12

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阿根延發生一宗恐怖虐兒案。一名3歲女童不適送院，其後死亡。法醫在女童體內發現2根約10厘米長針，分別被插入心臟及肺部。當地警方拘捕女童的母親和繼父，懷疑他們以「撒旦禮拜儀式」殺害女童。

綜合外媒報道，3歲的Maia Vallejos與20歲母親和19歲繼父，住在阿根延北部省份Chaco的一間舊房子內。日前，女童因不適入院，短時間內宣告不治。

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女童體內發現2根長針刺穿心肺

法醫在女童體內發現2根約10厘米的長針，稱一般用作縫製足球，分別直插心臟和肺部。其中一支更已留在女童的體內一段時間，刺中胸骨和肺部之間的胸線，影響肺部功能。其後，女童因而出現敗血症感染，導致肺炎和腎炎，送院後心臟騾停死亡。

當局調查後拘捕兩人，懷疑有人曾進行「撒旦禮拜儀式」虐兒。當地檢察部門表示女童的處境令人震驚，父母對她所做的行為極為殘忍。

女童父母試圖逃走不果

事件曝光後，兩人更一度試圖逃走，最終在所居住村落的郊區被警方拘捕。他們指擔心被行村民行使私刊才會逃走。另外，女童的母親目前懷孕4個月，指自己在獄內被其他囚犯毆打，故透過辯護律師申請在家軟禁。

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責任編輯：王明芳

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