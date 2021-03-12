【司法覆核】西灣河開槍的士司機撞人被撤檢控　許智峯棄保律政司要求駁回覆核申請

▲ 民主黨前立法會議員許智峯，現已流亡海外。（經濟日報資料圖片）

已宣布流亡外國的民主黨前立法會議員許智峯，早前就西灣河警長涉開槍及深水埗的士司機涉撞人案提出私人檢控，遭律政司介入及撤控，許入稟申請司法覆核指做法違憲，聆訊原定4月中進行。法官今（12日）處理初步事宜時指，律政司一方指基於許就其他刑事案已棄保潛逃的行為，法庭應駁回其司法覆核申請。許一方則指仍有權提出覆核。法官聽取陳詞後，暫定於5月中就此議題作出判決，若法官拒絕律政司之申請，將重新排期處理司法覆核申請。

申請人許智峯，答辯人律政司，擬定答辯人為涉案警長。

案件今於高等法院處理初步事宜，法官李運騰指出，律政司一方提出許智峯就其他刑事案件而棄保潛逃，顯示許一方面對司法制度缺乏信心，另一方面卻要求法庭介入處理律政司撤銷其提出私人檢控之決定，做法似乎自相矛盾，法官指法庭應否行使酌情權，考慮以其他方式處理。

許的代表律師指，根據美國案例逃犯離開司法管轄區後便不能再提出訴訟。許一方指許毋須於本聆訊作供，即使不在香港，亦可給予指示，他亦可繼續有關申請。

法官則問及若許於離港前或後提出申請的話，會否有不同處理方法。代表律師則，許仍有權提出有關私人傳票申請。

律政司一方則表示，不會引用有關美國案例，以許的行為，法庭應行使酌情權駁回是次司法覆核申請。律政司一方指，許棄保潛逃及向法庭作不實陳述，加上他並沒有足夠利益提出有關司法覆核。

法官表示若申請人利益不足以提出司法覆核，會造成浪費法庭時間。律政司一方要求法官駁回許的司法覆核申請，若法官不接納律政司之說法，則要求法官先作指示聆訊，給予時間預備證供。

法官最終表示將於5月14日就今天之申請頒下判決書，4月15日之聆訊擱置，若有關司法覆核申請仍然進行，則須再排期處理。

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記者：林育慧