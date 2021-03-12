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【奢華品牌】Loewe創作總監JW Anderson兵分兩路　聯乘Moncler兩品牌各推大熱手袋戶外服

休閒消費 16:10 2021/03/12

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大型的提花小牛皮Anagram tote bag，方便女士們一鼓作氣將身外物帶上街。（$17,500/圖片品牌提供）

正所謂能者多勞，一些成功的時裝設計師往往一人分飾數角同時主理不同品牌，身為Loewe的創作總監JW Anderson（JW）除了和UNIQLO合作無間外，最近更首次夥拍羽絨品牌Moncler，同一時間又為Loewe推出全新袋款，完全是「精神分裂」而又成功的好例子。

這個系列並不是女士們的專利，設計師主張男女合用，例如這個提花小牛皮小號Horseshoe Anagram手袋。（$12,550/圖片品牌提供）

Loewe加入Monogram大軍

成功令Loewe翻身的JW Anderson對品牌可謂功不可沒，單是由他設計的多個手袋，例如Puzzle bag和Flamenco bag，推出多年後仍然持續熱賣至今，就可見這位原來不懂得服裝剪裁的男生，單憑釋出意念然後率領旗下的設計師就足可以復興沉寂已久的Loewe，這一份能耐不得不說是厲害。

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適逢Monogram的設計再度流行得一發不可收拾，這回JW回沿用了品牌源出於1970年由西班牙畫家Vicente Vela設計的Anagram標誌，然後將這靈感來自在牛皮上壓烙標記的鐵烙印標誌重覆運用成了Monogram圖案，再放諸於Hammock， Balloon，Cubi，Horseshoe和Anagram  5個袋款身上，加上備有淡褐色配棕黃色小牛皮鑲邊和炭灰配搭啞黑色小牛皮等，今回Loewe可說是正式加入Monogram產品戰團。    

女：黑色連身裙褲$8,250、針織上衣$5,150、皮靴$12,350、Tote bag$8,750。男：啡色外套$12,750、針織上衣$6,450、紅色短褲$5,150、皮靴$12,350、Tote bag$8,750/圖片品牌提供）

Moncler X JW Anderson流浪之旅

不少人都為JW的強大精力而感到奇怪，每年孜孜不倦為不同時裝品牌合作，這個第二次與Moncler的合作，鎖定以流浪之旅為靈感，以勇敢的漁民揚帆出海捕魚，而等候丈夫的婦女們則在岸上編織服裝以此作服裝故事骨幹。

從而衍生到由外套、短褲、衞衣和針織上衣都出現獨特孔眼設計和縫線細節，整個系列走JW主張的中性設計，顏色如倒翻了的調色碟般極盡鮮艷。

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有一點不得不提的是，這系列的外層面料用上了一種利用海洋和陸地廢棄物再生而成Econyl環保尼龍面料縫製，可持續性的面料大大提高該系列對環保的責任，值得推薦。不過，今次與Moncler的合作，部分單品誠然和Loewe的Eye/LOEWE/Nature偶有雷同，可見一人分飾數角並不易為。

產品查詢：Loewe（2522 0996）、Moncler（2524 7779）

記者：何偉雄

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