【正能量】憂裁員提早退休心理未調適變封閉　當導賞義工步行治癒睡眠窒息症

▲ 提早退休後，楊嬌玲因未有心理適應而變得自我封閉；後來當上導賞義工而增加了自信，更為她帶來一個意外收穫，就是睡眠窒息症竟然康復過來，從此毋須再戴呼吸機睡覺。

今年59歲的楊嬌玲，15年前才不過剛步入中年，卻因為工作壓力決定提早退休，生活的轉變令她頓時感到迷茫並失去自我價值，於是選擇封閉自己終日躲在家中。

她後來嘗試積極發展不同的興趣，並參加了一個名為「躍動觀塘健步行」的活動當上義工領隊，才發覺人只要勇於嘗試，活到老學到老，即使老來生活一樣可以很精彩。領隊工作還為她帶來一個意外收穫，就是睡眠窒息症竟然康復過來，從此毋須再戴呼吸機睡覺。

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楊嬌玲退休前在城市大學的教學部門任職文員，主要處理行政上的事務，為教職員提供支援。2003年香港爆發SARS非典型肺炎，大學面對因收生不足而引起的經濟壓力，不諱言「自己工資足以聘請兩位導師」的嬌玲，開始感受到被裁員危機，而且因為資源問題亦令她的工作量大增。剛巧大學推出自願離職計劃，離職員工可獲一筆可觀補償，縱然當年才不過45歲，嬌玲也選擇離開工作了15年的崗位提早退休，回家當個家庭主婦。

老實說我很喜歡自己的工作，不太想離開，根本未有計劃退休。由職場回到家庭，感到迷茫徬徨，當時人不開心，我選擇自閉，封鎖自己在家。

除了當家庭主婦，嬌玲還變成護老者，負責照顧媽媽和奶奶兩位老人家。

勇於踏出一步自我增值

2015年嬌玲也只不過53歲，絕對談不上「老」，因此她對於坊間專為長者而舉辦的活動沒有太大興趣，偶然之下讓她看到由基督教家庭服務中心製作的《悅齡薈》刊物，內有不少興趣班的對象是「50+」人士，她便決心踏出一步增值自己。

▲ 楊嬌玲即場示範她作為Walk Leader的工作，為大家介紹九龍麵粉廠的歷史，原來麵粉廠仍然營運，橙色的就是麵粉輸送帶。（湯炳強攝）

她說︰「原來中心有很多東西學，而且學員的年紀相若，我就報了排排舞、手機應用、中醫知識等課程，他們的理念是鼓勵人多些學習，我最初都是抱學習心態，後來才開始參與義工工作。」

嬌玲說的義工工作，是中心舉辦的「躍動觀塘健步行」活動，居住於觀塘區30年的她，自言自己也不太熟識這個社區，而且有感身型略胖，加上平日完全零運動，她心想也是時候迫自己走動一下了，她就是被海報上的「步行」、「了解你生活的社區」等字眼吸引，於是便報名參加，更當上活動的Walk Leader義工。

活動的路線經過中心仔細研究，並分為兩條，第一條是歷史文化景點加自然風景區，另一條是認識觀塘工廠，兩條路線都適合初行者及老友記，她說︰「行鴻圖道較安全，大貨車較少，由基督教家庭服務中心出發，可以利用社區天橋。而且要配合智能手機的apps使用，讓參加者可以一次過學習多方面知識。」

▲ 楊嬌玲（右）2017年開始參加健步行活動，一年後體重由160磅減至140多磅，走起路輕鬆不少，連睡眠窒息症也康復了。（受訪者提供）

嬌玲選擇了第一條路線︰

我們會去鯉魚門村，該處有個石礦場遺址，以前採礦的工人仍在村內居住；另外又會去茶果嶺村，那裏有一間200年歷史的天后廟，還有很多怪石，居民都很友善，為我們講解村的歷史及消防隊的由來，我被村民的友善打動，因為現在人與人比較疏離，可能連鄰居姓氏也未必知道，但我跟村民交流感到很親切。

做義工走出喪親傷痛

嬌玲身為活動的Walk Leader，每次會跟大約6至8位老友記成團出發，出發前她會先致電團友詢問身體狀況。而這個活動得到賽馬會資助，因此每位老友記都獲配一條電子手帶，用來計算步數、監察心率等，嬌玲亦要提醒老友記定期回到中心記錄資料，看看他們步行後身體狀況如血壓等有否改善。

中心更邀請了專業的導賞員，為一班Walk Leader義工傳授簡單導賞技巧及實地景點介紹訓練，還有護士教授步行注意事項，如穿著的鞋履及走路姿態等，嬌玲表示獲益良多。

要嬌玲選出觀塘區一個她最喜愛的景點，她說是海濱長廊︰

海濱長廊對我來說有很多窩心回憶，我媽媽是一位胰臟癌患者，我未參加健步行活動前，曾經帶媽媽來。記得有一天上午我陪媽媽到聯合醫院做一個腹腔檢查，然後我們來了這裏走走。當日媽媽跟家人拍了很多照片，媽媽很高興，所以我來這裏經常憶起她。

2017年是嬌玲第一次參加「躍動觀塘健步行」活動，同年她的媽媽及奶奶相繼離世，嬌玲表示對她來說那是傷感的一年，感恩有機會做義工讓她走出傷痛。

鼓勵身邊人一同學習

當Walk Leader義工，嬌玲最享受一面行一面跟老友記談天，了解他們近況，她表示從沒發現觀塘區如此多斜路，她由一個不愛走動、即使是一街之隔也要坐車的人，變成熱愛走路。活動的路線全程約兩小時，她在一年內已不知行了多少次，而這為她帶來一個意外收穫︰

我最高峰時體重160磅，2016年更患有睡眠窒息症，需要佩戴呼吸機睡覺，但參加了健步行活動後，極速減去10多磅，連走起路都輕鬆不少，睡眠窒息症康復了，毋須再戴呼吸機睡覺，而且膝痛、腳踝痛的問題都消失了。

雖然今年因為疫情關係，健步行活動需要暫停，但已經改變了嬌玲的生活習慣，她現在每日會走5千至一萬步，閒時會到大嶼山釣魚，上山下山也沒有問題。

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除此之外，嬌玲也是香港中樂團義工，她繼續發展自己的興趣︰學姆指琴、木箱鼓、唱歌，不時會到處公開表演，她表示透過活動認識了很多朋友，人也開心了。

最深刻是一個表演活動，有一班年輕人為嬌玲兩夫婦作了一首歌，丈夫就負責低音結他部分，她就負責唱歌，兩人足足練習了3個月，演出成功固然帶來滿足感，自從那次表演後，丈夫更立即去學結他。她說︰

人要勇於嘗試，活到老學到老，並鼓勵身邊人一同學習，大家可以互相分享。不要收埋自己，老人家都可以活得很精彩。

《健康．旦》網上平台

賽馬會齡活城市計劃夥拍《健康．旦》網上平台推出全新的宣傳項目，透過由藝人鄭丹瑞主持的短片，向大家介紹長者及年齡友善的概念、具成效的齡活項目和計劃，以及與長者息息相關的健康訊息。合共20集的短片可以在賽馬會齡活城市計劃Facebook專頁、《健康．旦》網上平台、《健康．旦》Facebook專頁，以及「Philanthropy 港心事by JCCT」Facebook專頁播放。而其中一集正介紹了這個「躍動觀塘健步行」計劃。

記者︰梁靜詩