【米線潮流】譚仔三哥新推水煮湯鴨血米線 新晉男神Jeffrey率先試食+分享私心推介

▲ 新晉男神Jeffrey和TOPick為你率先試食三哥水煮湯鴨血米線。(Ellis攝)

譚仔三哥米線向來深受港人歡迎，當中首創的麻辣、煳辣湯底米線及土匪雞翼等名物更風靡一眾好辣之人。譚仔三哥最近又有新攪作，更邀請忠粉Jeffrey魏浚笙及折骨舞王 Ben 趙祥誠以「吸血男神」造型亮相出席試食活動，等TOPick帶大家和男神率先品嚐全新食品。

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全新米線系列

譚仔三哥以原創烹調手法秘製而成的全新「三哥水煮湯鴨血米線」，以秘製濃湯及胡椒煨扣鴨血2小時，去除鴨血輕微的腥臊之餘，鴨血更入口即化，啖啖都是濃湯精華，十分吸引！

湯底以15種香料與醬料提味，更加入磨成泥茸的花椒、八角及鮮辣椒而成的「三哥水煮湯」，湯底香濃辛辣。5小辣起跳，並可自選辣度，香辣水煮湯加上鮮香嫩滑的鴨血絕對是完美組合。

限定小食及特飲登場

另外，譚仔三哥更將在3月30日推出香烤素菜卷和蜜桃乳酸，新推小食「香烤素菜卷」主打多款菇菌及爽脆蔬菜作餡料，即叫即烤，伴以自選麻辣涼拌汁或重慶口水汁。而特飲「蜜桃乳酸」以原塊香甜蜜桃及乳酸調配而成，清新配搭十分開胃！

同場加映：新晉男神Jeffrey魏浚笙分享私心推介

▲ 譚仔三哥邀請到忠粉新晉男神Jeffrey魏浚笙陪你率先試食。(沈佩珊攝)

譚仔三哥更邀請到新晉男神Jeffrey魏浚笙以及折骨舞王Ben趙祥誠以「吸血男神」造型亮相，試食全新米線、小食及特飲，並分享他們的私心推介。

當中，憑ViuTV節目《調教你男友》和《膠戰》彈起的男神魏浚笙（Jeffrey），更跟TOPick分享他的人生「辣」事。

談到最愛吃的譚仔三哥口味，Jeffrey立即回答：「五小辣。」他又形容自己：「我是小小辣，因為我只能吃小小辣。」貴為新一代的「吸血男神」，Jeffrey的工作接踵而來，不過從不怕苦的他表示：「沒遇過任何『辣手』的工作。每次有工作都很榮幸，我很幸運。」

Jeffrey和女友Evelyn拍拖約六年，並為一對人前人後都十分甜蜜的戀人。被問到有否曾經一秒「辣」着女友時，他笑言：「我們一直以來很少吵㗎，大家都會互相遷就。不過彼此都會提出很多意見，有時會對對方的衣著打扮有意見。」

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記者：張懿慧