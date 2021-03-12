人大完善本港選舉制度決定　法律界聯署支持

▲ 全國人大會議昨通過完善香港選舉制度決定草案，有逾90名法律界人士發起聯署，全力支持人大有關決定。（尹櫻霖攝）

全國人大會議昨通過完善香港選舉制度決定草案，有逾90名法律界人士發起聯署，全力支持人大有關決定，包括經民聯立法會議員梁美芬、民建聯立法會議員周浩鼎、新民黨立法會議員容海恩、建制派議員何君堯，以及一眾律師及大律師。

聯署表示，人大有關決定完全符合《中英聯合聲明》、《基本法》及「一國兩制」，根據《憲法》及《基本法》，中央有權責完善香港的選舉制度，強調相關決定屬中央事權，中央絕對有權在需要時，根據香港的實際情況及發展利益作出有關決定，「決定合憲合法合情合理」。

聯署提到，香港的選舉制度出現漏洞，以致有當選者在就職宣誓時作出侮辱國家民族的行為，擔任議員後，要求外國制裁香港，作出癱瘓議會運作等傷害國家及香港利益的行為，形容「這些都嚴重超越一國兩制底線」；人大通過的決定能堵塞漏洞，屬高瞻遠矚，消除激進攬炒、破壞等政治亂象，有望解決香港深層次矛盾，令「一國兩制」行得更遠更好。

聯署人認為，完善選舉制度後，能吸引更多符合愛國者準則的人士，參與政府和議會工作，讓治港的愛國者不局限於現時的建制派政黨政團。

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記者：尹櫻霖