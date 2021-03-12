【虐殺女童】主要器官感染沙門氏菌　專家指若女童及時求醫或非受虐便不會喪命

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，於高等法院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（12日）於高等法院續審。港大感染及傳染病中心總監何栢良以專家證人身份出庭作供，講解女童受細菌感染致死經過。何指出女童右膝及左肩有大範圍潰瘍，肺部及腦膜等主要器官均受腸炎沙門氏菌感染，估計女童於死前約1、2星期受感染，而女童的右膝感染會引致女童腳痛及未能站立，其傷口亦會於死前約2天開始發臭。何又指女童若沒有受虐，或受虐後及早獲治療，她便不會死亡。

傳染病及臨床微生物學專家何栢良於2018年為本案撰寫專家報告，他今出庭作供指，女童Z身上多處被驗出有腸炎沙門氏菌及金黃葡萄球菌，而腸炎沙門氏菌通常由飲食進入身體，金黃葡萄球菌則通常透過皮膚表面的創傷進入身體。

何解釋，感染腸炎沙門氏菌對一般健康人士來說不會引起嚴重併發症，惟Z因受到虐待，以致其胸腺較同齡兒童細小，而胸腺是非常重要的免疫系統，因此Z的免疫能力亦因此較差。而Z全身有超過100道傷口，其中左肩及右膝的傷口更深入軟組織，因此Z出現併發症的風險很高。根據Z的檢驗結果，Z的右膝、肺部、腦脊液、腦部均受腸炎沙門氏菌感染，反映她約於死前約1、2星期受感染。

何又指出Z受感染後，最初會出現腹瀉、嘔吐等癥狀，而且不肯進食及疲倦，當細菌進入血液系統後，就會出現二次感染，例如Z右膝的感染情況，會導致Z腳痛、無法郁動腳部、無法站立，即使站立亦可能因痛楚而跌倒。而Z的肺部感染，則會導致她呼吸困難、手腳冰冷，甚至不清醒。Z更患有腦膜炎，因此她會感到頭痛及神智不清等，上述癥狀會在受感染後1、2星期內發生。

何又指Z的右膝上有一個面積為6乘4乘4厘米的膿腫，他估計如此大面積的膿腫，是在Z死前約1至3星期內出現，而且會在Z死前約2天開始發出明顯惡臭。

至於金黃葡萄球菌，何解釋Z身上有多處傷口，除了其右膝膿腫外，其左臂外側亦有一處面積為10乘6乘5厘米的膿腫，附近亦有潰瘍，金黃葡萄球菌透過傷口進入體內後，會釋放大量毒素。因此何認為Z的敗血症主要因腸炎沙門氏菌所致，而金黃葡萄球菌則令有關病情更加嚴重。

何又指，Z右膝前方的傷勢亦可能引致其右膝後方的膿腫及潰瘍，例如當Z需要長期下跪，已足以造成傷口。

被問及若Z並沒有受虐、沒有受傷，或其傷口有得到及早治療，Z會否死亡。何回應指不會，因為腸炎沙門氏菌的感染有不同階段，而在Z的個案中有兩個重要環節。首先，Z因受虐而免疫能力大減，另外，若Z在細菌由腸入血的階段獲安排治療，可服用抗生素的話，其肺部便不會受感染，腦膜炎亦可避免，Z的傷口亦不會受感染而產生毒素，Z患上敗血症的機會便可大大降低。而即使Z已患上敗血症，若早有醫療介入，Z便不會死亡。

被問及一般市民透過觀察，能否察覺到上述病況的嚴重性，何回應指根據他逾25年行醫經驗，他曾遇到不少兒童受嚴重感染的情況，「照顧者要知道係無困難嘅」，尤其是在出現腦膜炎的情況，病人沒有反應、無法站立或坐下、抽筋，照顧者一般會發現。案件下午續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝