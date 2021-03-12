一名女子於龍蝦灣浮潛時遇溺　昏迷送院

▲ 昏迷女子送往醫院救治。（曾秋文攝）

一名女子今日（12日）在位於西貢清水灣的龍蝦灣浮潛時遇溺昏迷，由水警送往對面水警基地，再轉送將軍澳醫院。3名同行友人趕到醫院了解。

▲ 同行友人趕到醫院了解。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文