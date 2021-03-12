一名女子於龍蝦灣浮潛時遇溺 昏迷送院 社會 14:36 2021/03/12 分享： 熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 昏迷女子送往醫院救治。（曾秋文攝） 一名女子今日（12日）在位於西貢清水灣的龍蝦灣浮潛時遇溺昏迷，由水警送往對面水警基地，再轉送將軍澳醫院。3名同行友人趕到醫院了解。 ▲ 同行友人趕到醫院了解。（曾秋文攝） TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 記者：曾秋文 相關文章 【Ursus Fitness群組】健身室爆發恐變歌舞群組翻版 專家憂正步向第5波疫情 今日 11:34 【Ursus Fitness群組】健身室爆發恐變歌舞群組翻版 專家憂正步向第5波疫情 【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診 消息指患者涉Ursus Fitness群組 今日 10:42 【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診 消息指患者涉Ursus Fitness群組 【名牌代購】海關搗破多個網購專頁檢2700件冒牌品 標榜6至7成價代購限定版或原廠貨 13:07 2021/03/08 【名牌代購】海關搗破多個網購專頁檢2700件冒牌品 標榜6至7成價代購限定版或原廠貨 意外事故 西貢 清水灣 將軍澳醫院 香港