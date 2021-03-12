【西九好去處】M+博物館大樓竣工　延至年底開幕

▲ M+ 視覺文化博物館大樓（陳靜儀攝）

西九文化區管理局今（12日）表示，M+ 視覺文化博物館大樓建築工程已完成，去年底已獲發入伙紙，料今年底開幕。

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博物館大樓共有33個展廳，另有3間戲院、多媒體中心、學舍、研究中心，另有博物館商店、餐廳、咖啡廳，以及可飽覽維港景色的天台花園。

M+博物館位於西九文化區西端，屬於香港一所視覺文化博物館。M+ 的使命是從香港角度、現今角度出發，配合宏觀及具國際性視野，聚焦20及21世紀的視覺文化，而藏品範圍涵蓋三大 主要範疇，即視覺藝術、設計及建築和動感影像。

大樓由瑞士建築師事務所 Herzog & de Meuron 聯同香港的TFP Farrells和奧雅納工程顧問組成的聯合設計顧問， 於2013年6月獲選負責設計和推展 M+項目。M+大樓和保護及存儲設施，合共提供總樓面面積約6.5萬平方米。

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記者：吳卓峰