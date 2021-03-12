40多位歌手參予「音樂永續」計劃　糖兄妹重唱張學友名作感榮幸

▲ 糖兄妹演繹歌神張學友名曲。

港台電視31「演藝盛薈- 音樂永續」一連四輯的節目, 共有40多位「音樂永續」計劃的歌手參與，歌手們會分享製作心得及表演歌曲，節目將於3月14日(星期日) 晚開始播出。

國際唱片業協會（香港會）作為「音樂永續」主辦機構，經過連月來的籌備，「音樂永續」參加的唱片公司及音樂品牌共55間，成功改編的經典歌曲多達113首，參與的歌手及樂隊人數共98名/組，包括93位本地的作曲及作詞人的作品在其中；並為業界創造了超過800個本地外判職位。

▲ 泳兒演繹《天黑黑》。

參與組合糖兄妹的糖兄表示：「今次改編兩首耳熟能詳的歌曲《怎麼捨得你》和《愛我還是他》，前著以溫柔、浪漫及日式和風方向製作，令大家置身於櫻花飄落的浪漫氣氛。監製區丁玉在過程中給予很多意見，令整個製作過程十分順利。後者製作較為大膽，加入大量糖妹的和音, 增加歌曲的變化。」

糖妹表示：「唱歌神的《怎麼捨得你》壓力並不大，因自知不能超越原唱，因此有更大的空間發揮，唱男歌手的歌曲限制較少，試了很多不同的方式演繹，對成果都十分滿意。未來會在不同的平台演繹這兩首重製歌曲，包括電視台及自己的直播平台。」

▲ 黃翊演繹《心淡》。

參與「演藝盛薈 - 音樂永續」節目的歌手包括（不分先後）： 廖嘉敏、楊立門、方俊、姜蓓莉、尹光、敖嘉年、何婉盈、泳兒、曾樂彤、艾妮、徐偉賢、莫旭秋、李日朗、張子丰、尤志豪、羅啟聰、何衍隆、吳子健、陳文琪、糖兄妹、譚杏藍、啤梨、聶安達、朱紫嬈、顏培珊、陳明憙、余震東、dR、黃浩邦、趙展彤、享樂團、Yusobeit、李偉、方文、黃翊、可嵐、安俊豪、露雲娜、歐信希、張武孝、陳凱彤、WW、何弘軒、老虎歌皇、迪子。

港台電視31「演藝盛薈 - 音樂永續」播出詳情

日期/時間 : ３月14-4月4日逢星期日晚上21:30-22:30