洪卓立被戴祖儀校服look吸引　那些年Ken上《YES！》封面「出土」

▲ 洪卓立邀戴祖儀任新歌《你那邊好嗎》MV女主角。

洪卓立（Ken）今日（3月12日）推出全新廣東作品《你那邊好嗎》，Ken表示，大家在過去一年學習到的最大課題就是「生命無常，珍惜身邊人」。

雖然在各種環境因素之下未能常常與朋友相聚，但至少可以打一通電話，隔着屏幕重温昔日美好的回憶、重拾被遺忘的友誼，讓朋友名單上的名字，重新變得實在而有意義。

他指，歌曲靈感受疫情啓發：「大家可能會於網上世界社交平台發表佈很多自己的日常，我亦如是。歌曲講述跟以前的同學、朋友可能因為生活、疫情等種種原因很久沒有聯絡，然後便一路生疏下去，這是一個不健康的現象。」

Ken續稱：「希望大家聽完這首歌可以拿起電話，找回舊同學、朋友互相關心，又或是約出來見面吃飯，不要只在線上祝福對方。」

今次MV找來戴祖儀任女主角，Ken笑說她是「着校服KOL」：「因為她是一個大家很受落、很想見到她穿着校服的一位artist，而且戲也演得很好，所以便邀請她來拍攝這個MV。」

Ken稱，拍戴祖兒穿校服部份不難，最大難度是如何表達出MV的訊息：「如何令大家回想起屬於自己的中學時代，例如：一起化妝、一起收看很老土但又一定會看完整齣的台劇等，很多很多這些情境加在MV中。」

他強調：「我們的目標並非告訴大家洪卓立、戴祖儀以前是如何，反而是要透過MV令大家回想起屬於自己以前的模樣。」

另外，MV中亦出現了一樣特別的道具：Ken為封面的《YES！》雜誌，原來這是導演的悉心安排。

Ken透露，這是導演從網上二手店買來：「見到這本雜誌、這個封面確是『驚為天人』！亦有點尷尬。因那時候的樣子又青春無敵、又比現在瘦，所以看見時是尷尬的，但同時亦是一個很好的回憶。」