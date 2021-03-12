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【Ursus Fitness群組】染疫人數擴大波及中環金融界　中環大會堂流動採樣站大排長龍

社會 15:29 2021/03/12

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中環大會堂對出流動採樣站大排長龍。

「URSUS Fitness」群組引爆逾半百人染疫，更波及多間國際學校，亦有消息指，病毒甚至殺入中環，涉及滙豐銀行總行職員、多間跨國銀行、律師行等，有關公司已要求員工做檢測。

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【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診　消息指患者涉Ursus Fitness群組

未知是否憂慮受病毒感染，人人自危，今日(12日)有大批市民到中環大會堂對出流動採樣站領取採樣包，有讀者提供的照片顯示，該採樣站一度有逾過百人排隊，人龍最遠排到鄰近的天星碼頭多層停車場，讀者甚至留言稱「never see the line so long! (從未見過人龍這麼長!)」。

港府即日收緊健身中心防疫措施，點擊圖片即睇：

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  • 同場加映，過分扭動創傷頸部易招中風，病後復康靠運動和清淡飲食：

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責任編輯：蘇文軒

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