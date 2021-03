【Ursus Fitness群組】染疫人數擴大波及中環金融界　中環大會堂流動採樣站大排長龍

▲ 中環大會堂對出流動採樣站大排長龍。

「URSUS Fitness」群組引爆逾半百人染疫,更波及多間國際學校,亦有消息指,病毒甚至殺入中環,涉及滙豐銀行總行職員、多間跨國銀行、律師行等,有關公司已要求員工做檢測。

【Ursus Fitness群組】滙豐總行職員初步確診 消息指患者涉Ursus Fitness群組

未知是否憂慮受病毒感染,人人自危,今日(12日)有大批市民到中環大會堂對出流動採樣站領取採樣包,有讀者提供的照片顯示,該採樣站一度有逾過百人排隊,人龍最遠排到鄰近的天星碼頭多層停車場,讀者甚至留言稱「never see the line so long! (從未見過人龍這麼長!)」。

