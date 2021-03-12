【一秒拳王】趙善恆+周國賢新片票房報捷　獲邀參展烏甸尼遠東電影節打入歐洲

▲ 《一秒拳王》

趙善恆導演及參演，周國賢主演的電影《一秒拳王》在昨日（3月11日） 正式公映，趙善恆更聯同戲中童星、飾演周國賢兒子的熊倬樂，以及有份參演的張建聲到戲院謝票。

該片電影票房成績不俗，連同早前的優先場，累積開畫票房共887607元，並奪本周新片開畫票房冠軍。

而且昨日（3月11日）更是導演趙善恆的生日，這份可說是對他的最好生日禮物：「真的衰心謝謝每一位進場支持的戰友，能夠和觀眾分享這一秒的喜怒哀樂已是我最大幸福。」據悉，在本周末，男主角周國賢會加入謝票團隊，將在全港九新界戲院謝票。



另外，繼早前獲今屆美國芝加哥「亞洲躍動電影節」的邀請參展外，《一秒拳王》獲邀參展「意大利烏甸尼遠東電影節」。打出國際，台前幕後都非常興奮。

男主角周國賢覺得非常喜出望外，稱：「沒有想過電影成績可以去到這麼遠，實在要感謝很多人！」

他續稱：「非常慶幸能夠與今次拍攝這部電影的所有前前後後的成員們合作，真心感覺到團隊嘅重要性、teamwork的精神，亦感覺到大家都真的非常用心去拍攝。希望這部電影可以在全世界都受疫情影響底下帶來正面能量，變得更加強壯去保護自己所愛的人和地方！多謝！」