運輸署倡銅鑼灣利園交通改道恩平道改兩線單程行車　街坊代表憂加劇交通擠塞

▲ 街坊代表伍婉婷（中）稱，署方建議將引來更多車輛，增加負荷。（受訪者提供）

運輸署近期向灣仔區議會建議，在銅鑼灣利園區進行改道，區內「街坊代表」指，大批銅鑼灣街坊反對方案，憂慮將加劇區內交通擠塞，署方建議將引來更多車輛，增加負荷，最終得不償失。

運輸署建議，將恩平道改為兩線單程行車；將恩平道的士站遷移至蘭芳道；取消現有白沙道及利園山道的部分時間行人專用區，改至啟超道一帶；將利園山道改為北行。

街坊委託香港樹仁大學新聞及傳播學系數據分析與民調研究中心，就交通改道方案進行民意調查，訪問了600多名住戶、區內工作人士和訪客。有三分之二受訪者認為，方案將導致更多交通意外及將令塞車更加嚴重；近6成受訪者同意改道方案將令啟超道變成旺角西洋菜街般環境混雜。逾6成人認為政府應擱置有關建議方案，超過四分三受訪者認為政府應保留現時白沙道部分時間行人專用區。

街坊代表伍婉婷指出，恩平道原本已經路窄人多，人車爭路的情況已不時發生，改成雙線行車的話，將會令恩平道更加繁忙，為道路使用者帶來更大風險。利園山道一帶有不少小販聚集擺賣，集中在同一處，尚算方便控制，造成的影響相對較低。但當利園山道通車後，這些小販自然會四散到銅鑼灣各處，難以集中管理之餘，亦會與附近的居民和商戶造成衝突，容易失控。

伍婉婷強調，署方一直未有就行人專用區使用情況作檢討，目前亦未有針對行人專用區的街道管理措施，草率地將啟超道劃為部分時間行人專用區，只會加重道路管理壓力。香港大學土木工程系名譽副教授、資深交通運輸學者熊永達亦指，利園區為主要購物區，應以行人優先，建議限制車輛進入。開放車輛進入將引來更多車輛、更擠塞。

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責任編輯：蘇文軒