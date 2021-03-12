疫情影響工作心情　逾半美國女性感職業倦怠

▲ 美國有調查發現，受到疫情影響， 逾半美國女性員工感到職業倦怠。

疫情下在家工作（WFH）已成為新常態，員工可享受更高自由度，並能提升工作靈活性。但有不少外國女性員工表示，難以平衡家庭、工作及生活三方面，因此感到身心疲累。據美國一項調查發現，受到疫情影響， 逾半美國女性員工感到職業倦怠。

美國調查機構SurveyMonkey，訪問超過3,600名美國女性員工，並作出一項《Women at Work survey》調查報告。結果顯示，逾半受訪者表示曾感到職業倦怠，有超過三分之一人稱，在過去一年內曾經考慮辭職。另外也有超過三分之一受訪者表示，難以兼顧家庭和工作，是讓她們感到疲倦的主要原因。

數據指出，5分之1的受訪者表示，在過去一年內曾經歷職場挫折，再加上常感到身心疲累，讓她們逐漸對工作失去野心。有54%黑人女性及42%西班牙裔女性，自稱對工作「非常抱有野心」。同時，僅有38%白人女性表示對工作仍抱有野心。

IBM全球市場高級副總裁Bridget van Kralingen表示，今年同樣是非常艱難的一年，若公司不正視女性員工需求，提供適當協助，未來將產生長遠影響，例如女性人才儲備將逐漸減少。

她建議，每間公司應為重返工作崗位的女性，提供技能培訓計劃。另外企業需圍繞性別多樣性來設定發展目標，以確保在疫情期間，也能公平僱用和提拔女性員工。此外，公司還可為女性員工提供托兒服務、心理健康輔導等額外福利，讓她們在職場上可得到更多實際支援。

責任編輯：李寶如