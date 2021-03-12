【因病創業】前設計師接觸化學染料引發濕疹　收集棄置花葉研發植物染創業賣頸巾

▲ 80後前婚紗設計師Bowie因為經常要接觸色辦，引發濕疹，決心研發植物染，創業推自家品牌頸巾。

濕疹可以說是今時今日，大人小朋友都會遇到的問題。80後前婚紗設計師Bowie因為經常要接觸色辦，於是轉天氣，就會全身出疹，她便開始留意自己的飲食及生活習慣。當接觸過植物染後，她就思索有沒有生產的可能性，遂於去年創立自家品牌Siusiu，推出植物染頸巾。

皮膚病許多時都找不到原因，但如果留意自己的飲食及生活習慣，可能會找到一些蛛絲馬跡。因為要做婚紗及晚裝設計的緣故，Bowie許多時候要校對色辦，確保顏色符合要求，才可以製作出口。

接觸得多，手又鞋又乾，冬天更加會龜裂流血，我想是因為製衣過程中，染色時用了很多化學品的緣故。

▲ Bowie說這些植物染的頸巾，會留有香氣，是因為在煲的過程中，迫出樹液之餘，也會留有香味。「香味又好，顏色又好，都是樹葉留下來的痕跡，以前做設計就未必有。」（圖片：黃建輝）

她還因此而做了資料搜集，知道染色過程對環境也有影響，遂思索有沒有更天然的方法做染色。

以前Bowie也沒有濕疹，但近年就會偶發。「這情況會維持幾個星期甚至一個月，全身一點點，面也有，好痕，醫生也找不到原因。」於是生活上，Bowie嘗試避免致敏源，像她喝咖啡不加奶，以免敏感；穿衣買衫只選天然物料，如羊毛、棉、麻、絲等等。

風褸又或者羽絨的面層，都是人造纖維，所以我經常穿羊毛衫。我也不喜歡穿羽絨，因為羽絨的製作過程實在太殘忍了。

她也有尋求中醫的幫助，自從她開始注意生活後，濕疹就沒有再出現，而上次發作已是年多前的事了。

其實身體有些變化也是好的，提醒自己要檢視自己的生活。

替他人設計嫁女

每一個人都會憧憬穿婚紗的那一天，但在時裝設計打滾了十多年的Bowie，就會想到婚紗晚裝客人只是穿一、兩次，但製造一件衣服其實是花了很多資源及時間，而大量生產的結果是賣不去最後就會丟掉許多。「以前每個月不是去外國見客，就是返大陸睇貨，好忙好忙地幫人建立品牌。雖然過程都有成功感，設計都開心，但始終不是一手一腳做我想做的東西。」

當一年前她開始接觸植物染後，她便不斷嘗試。「好像洋蔥皮，染出來會變了橙或啡色，持久度高；而牛油果就變成粉紅色。這些都是丟出來的廚餘，蔬菜的頭頭尾尾。」但正是因為在染色過程中，有許多驚喜，令Bowie樂此不疲。

她又開始研究植物移印，即是利用熱力及壓力，將植物的形狀印在布上。「好像尤加利葉，如果印在真絲上，會偏綠偏黃；但印在羊毛上，就會偏橙色。正是因為植物本身的顏色，印出來未必是原色，要與布料互相配合，就很吸引我。」

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一點一滴小小累積

Bowie將自己的品牌起名為SiuSiu，沒有中文名，她說想留一些想像空間給大家。「可以是細小的小，小量的小，是需要慢慢累積回來。」事實上，她採用的物料都是一點一滴搜集得來，譬如過年許多人都有買花回家插，而她朋友就幫她聯絡屋苑管理處，將打算丟棄的年花收集起來。「這也是我開始這品牌以後，每日都有的驚喜之一，沒想過朋友會這樣熱情主動幫忙，收到一大袋，很sweet。」

又好像最近黃花風鈴木盛放，朋友會告訴Bowie，可惜還未成功造成植物染，可能與物料不夾有關，但她已感受到朋友的熱心。

朋友行山見到一些落葉形狀很特別，又會執俾我，現在生活上就多了這些驚喜。

其實Bowie沒有邀請朋友幫忙，但她也希望用得其所，不要浪費。最近有個客想買一條頸巾送給朋友，就問Bowie會否有包裝膠袋。「膠袋俗稱『短命膠』，分解過程漫長，我希望在我可控制的範圍內盡量少用。」於是她用了一張再造紙，燙直後剪裁包著頸巾，然後再加一條麻繩，客人也很滿意。

▲ 洋蔥皮是Bowie實驗得最多的廚餘，染出來會是橙色或啡色。（圖片：被訪者提供）

自小對辦房充滿感情

Bowie投身製衣業，原來與她父親也有關係。「我爸爸是裁縫，做過工廠的QC主管，從小我就經常跟他出入辦房。」或許是因為這樣，她對坊間辦房特別有感情。那次她去參觀一個就快結業的辦房，他們的物料都很用心搜集回來。碰巧負責人是Bowie的大學校友，知道她做植物染，就拿了一箱羊毛頸巾出來，因為羊毛和植物染是絕配，容易吸收物料顏色。

我染完影相給他看，他二話不說要了10條頸巾，送給他英國的同事，作為告別禮物。能夠用到他們的心血，再結合植物移印技術作為紀念品，我覺得好有意義。

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Bowie說這些滿足感，是她做了那麼多年設計，很少遇見。許多時候辦房結業，原先的物料都是賤賣或丟棄，能夠有人用得著，對他們來說會感到很高興。

這些小故事，Bowie都會將它寫在Siusiu的FB上，希望顧客知道他們買的東西來自那裏。

以前做設計，未必會有那麼多故事，只是上頭告訴你哪些貨品好賣，然後針對好賣的去跑數。現在在市集擺攤直接接觸客人，講出頸巾背後的故事，辦房花了多少心血建立，對我來說，這些都是有溫度的東西。

記者：何小雲