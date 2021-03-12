【減肥大作戰】《東張》梁麗翹產後走樣受負評　靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅

▲ 《東張西望》梁麗翹產後走樣受負評，靠「懶人版生酮飲食法」6星期減15磅。

《東張西望》女主持梁麗翹（Nicole）一向身材Fit爆，但2018年誕下女兒後發福不少，體重高達160榜，更被嘲上鏡不好看，當時她不斷節食和做運動，但都徒勞無功。最終她嘗試了「生酮飲食法」，成功在7個月內回復窈窕身材。近日她就拍片大談減肥經歷，更分享「懶人版生酮減肥法」，指6星期可激減16磅。

Nicole近日在YouTube頻道分享影片，指自己懷孕時體重達到最高峰的170磅，產後一段時間都維持在150至160磅水平。為了極速修身，她不斷做運動和節食，但只要一停止運動和回復正常飲食，體重就會反彈，令她相當困擾。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

她形容每天返工都沒有自信，經常都收到負面評語，「你休息下吧」、「你瘦返先返工啦」、「你在鏡頭咁肥，反而害了自己」，導致情緒一度低落。

直至7個月前，她嘗試了一個新的飲食習慣，她指自己沒有做運動，每餐吃到飽，沒有飢餓感，在6至8個星期減去15磅，體重由本來的130至140磅，減至120磅，在7個月以來都沒有反彈。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映：黎芷珊生酮飲食38碼變34碼 每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣