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【著數優惠】32年馬拉過江龍越好推出雙重優惠　$39.5購買$50餐飲券+75折買晚市二人套餐【內附預訂連結】

休閒消費 15:56 2021/03/12

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

32年老字號馬拉過江龍越好Pho Vietz，最近推出震撼美食雙重優惠。（餐廳提供）

有32年歷史兼且在大馬有7間分店的過江龍越好Pho Vietz，去年9月正式登陸沙田連城廣場，成為首間海外分店。為感謝一眾食客支持，餐廳由即日起至7月1日推出網上預訂美食優惠，喜歡越菜的朋友絕對不容錯過。

優惠一︰

以$39.5即可購買$50現金券，即79折優惠享用逾60款正宗越式麵食及小食。

蝦醬雞翼$38（餐廳提供）

優惠二︰

以$158即購晚巿「味遊越南」二人套餐禮券（原價$212），即75折優惠享用多款招牌菜式，如生牛肉河、熟牛腩湯河、越南豬扒飯、香茅雞扒飯，以多款招牌小食，如炸魚餅、泡菜仙爪、牛油雞翼等，全部源用馬拉總店秘方，是正宗越南風味。

越好Pho Vietz在馬來西亞非常受歡迎，牛肉河更是大熱菜式，秘製湯底入味且清香鮮甜。每200公斤湯頭，就以60公斤牛筒骨、牛腩及12 種越南香料，以慢火熬煮12小時，牛骨精髓盡滲湯中，每日只限量供應250碗。

網上預訂

越好Pho Vietz
地址：沙田沙田車站圍1號連城廣場1樓109號舖
營業時間：11am-10pm

記者︰黃依情

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