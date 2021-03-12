董建華：選舉制度不能小修小補　修改亦非要拒任何黨派於門外

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人大通過完善香港選舉制度的決定，大幅改革特首選委會及立法會組成。全國政協副主席董建華發表講話，指國家奇蹟一般的發展、國家富強是鐵一般事實，可是近年香港有少數份子利用議會制度的漏洞，在議會內外干擾政府施政，製造社會對立，令香港內耗不斷，有人甚至跑到外國尋求制裁，傷害國家民族感情，認為選舉制度確實不改不行。

董建華出席團結香港基金的研討會時表示，今年是國家「十四五」規劃開局之年，制訂國家在新時代下的大方向、大戰略，具重要意義，香港人需要有全局視野中，探討在這大時代機遇。他認為，香港是自由民主的社會，只要在維護國家主權、香港繁榮安定的基礎上，任何人都可以批評政府，因有批評有指正，才有進步，惟香港回歸24年，部份別有用心的人「為鬧而鬧」，近年更不惜「攬炒」企圖拖垮政府，都是絕不能接受的，最終要埋單的只會是全港市民。

他說，今次人大完善香港選舉制度的決定，並非要針對任何派別，或將任何黨派距諸門外，而是要透過法律及制度，確保治港者誠愛國愛港，杜絕反中亂港分子進入治港行列。香港最需要的不是向後望的侷限，而是向前走的勇氣，強調選舉制度「不能小修小補，一定要扭轉乾坤」。

「世界各地有不同選舉制度，哪一個制度最好又有誰可以回答呢？」董建華認為，任何選舉方法最終目的，是能否為人民帶來幸福快樂，目前選舉制度下香港有資源，但無發揮；有人才，但無組織，這樣只會不斷內耗。而新的選舉制度下，香港的多元文化依然存在，議席數目增加，亦令參政議政空間會得以提升，相信「愛國者治港」將會為香港打開新的人才局面，未來要吸取選民的支持，不再是靠激烈的抗爭行為，而是靠實在政績。

他又強調，只要市民與反中亂港劃清界線，大家都將會有更大的空間服務香港及國家，亦有利維護香港營商環境，減少各種政治力量干擾市場運作。董建華指，安全穩定的營商環境，有利保障香港國際金融中心和國際商貿中心的地位，亦有利香港搭上國家經濟快車，積極融入國家發展大局，與內地優勢互補、協同發展；透過參與「十四五」規劃、國內國際「雙循環」、粵港澳大灣區，「一帶一路」等國家戰略，令香港經濟有機會再次騰飛。

此外，董建華亦特別提到年輕人，過去不少青年人因對政治認識不深，受到誤導。認為對犯錯的青年人，應以啟導為主，全社會都有責任深刻反思，全力補救，呼籲年輕人開放思想，認真了解自己國家，「愛國不是什麼艱難深奧的課題」，指青年需要擁抱大時代的機遇，做個對國家對民族有擔當的建設者。

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責任編輯：李淇