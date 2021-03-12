【藏汽油彈】的士車尾涉藏大量汽油彈被控　司機自辯稱替熟客載醫療用品

▲ 案件今日於灣仔區域法院續審。（經濟日報資料圖片）

前年10月20日警員在香港教育大學附近截查一輛的士，搜出1個紙箱內有大量汽油彈及2個點火器，31歲的士司機否認串謀縱火罪及交易控罪管有物品意圖摧毀或損壞財產，案件今（9日）於區域法院續審。被告自辯稱，案發前收到「熟客」電話到教育大學接載乘客，他到埗後到高級教職員宿舍，1名戴口罩人士著他搬走紙箱，對方稱是醫療用品，最終對方沒有跟車離開，被告駛離大學2分鐘內即被警方截停。

被告為的士司機曾偉龍，案發時31歲，他被控1項串謀縱火及1項管有物品意圖摧毀或損壞財產交替控罪。

控罪指被告在2019年10月17日至20日期間，在香港與其他身分不詳人士一同串謀用火摧毀或損壞屬於他人的財產。交替控罪則指，被告於同年10月20日在大埔露輝路與汀角路交界，保管及控制40支汽油彈、3瓶汽油及2個點火器。

案件進入第5天審訊，法官今裁定案件表證成立，被告選擇出庭自辯。被告供稱從事保險多年，擁有的士牌照，間中會租的士駕駛幫補家計。案發前，他本約了女友人於案發當天下午「放狗」並租了的士，另有1名已接載過數次的「熟客」致電給他，對方約他到教育大學，並指不介意他的士上會有狗隻。

被告憶述，案發當天駕的士到達相約地點，下車後才知道是高級教職員宿舍，他到宿舍二樓敲門，有1名戴口罩的男子應門及問他是否司機，對方要求他幫忙搬一個已封口的紙箱到車尾箱，他搬紙箱期間發現箱內有鏘鏘聲，而且很重。被告稱曾問對方箱內物品是甚麼，對方稱是醫療用品，他因為之前接載過「熟客」，相信對方是急救員，故當時以為箱內是生理鹽水或雙氧水等。

被告續稱，將紙箱放進車尾箱時並沒有聞到汽油味，而戴口罩的人稱怕狗，故最終沒有上車，被告則按指示運紙箱到九龍某處。被告指自己不熟識相關法例，並不知道只載貨是否違法，亦從沒有懷疑過箱內物品是非法物品。

被告指駕車離開教大後1至2分鐘便被2名蒙面的警員截停，警員拉他下車，檢查車尾箱後，取出氣油彈並指發現有40多支類似物品，當中數支有布條。被告又稱，當時遠離車位箱有3呎，但也聞不到有汽油的味道。案件下午續。

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記者：林欣樂