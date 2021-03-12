【發奮讀書】中學包尾發奮追趕3次失手DSE 90後抗癌勇士轉戰副學士苦讀入中大

▲ Michael苦讀多年終考入大學。

陳尚懿（Michael）出生不久患上腦癌，手術後影響視力，更影響樣貌和身體機能，他考過3次DSE不果，轉戰副學士不屈的意志終於銜接上大學，朝自己的夢想進發。

Michael童年患上腦癌，他接受手術後，右邊身的神經綫受損，右眼視力僅剩一兩成，右邊臉連笑也有難度，活動能力亦比常人差。

右手右腳都不靈活，而由於臉部神經不能動，看起來樣貌比較怪，也不對稱。

Michael在初中時不愛讀書，中二、三各留班一年。成績表滿江紅，名次長期包尾。即使考試都不停打機，因為找不到原因好好讀書，只求升班。直至一位曾留級的師兄，高中發奮後升讀科大，才激起Michael的升學意志，他努力重拾進度，中文、通識、數學科不難上手，惟Michael從小對英文較沒信心，沒動力學也感困難。

因為神經綫的問題，我英語發音稍怪。小時候曾被取笑，覺得不開心也無自信講英文，懂得的詞彙亦不多。

決心考好公開試升大學，Michael日日在自修室溫習至晚上11時，自修室關後才吃晚飯，繼續讀到凌晨，平均只睡4小時。能堅持此地獄式生活，全因曾經被取笑、被看輕，故Michael好想證明即使身體有缺陷，同樣有能力做到。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

考3次DSE仍未達標轉戰副學士 苦讀5年終入大學



如此奮力準備，但最後英文科成績仍未達升學標準，Michael選擇重考，前後共考了3次公開試，卻始終不達標。在重讀期間Michael曾找暑假工，但來來去去都是搬運工作，面試過程又受冷眼，更讓他確信只要讀好書才是唯一出路。

公開試之路波折不斷，Michael其後選擇報讀副學士，換個方法繼續朝大學夢進發。

入副學士後，我溫書溫得更加『Chur』，上完堂就自己一個坐在自修室溫習。因為英文差，我將13節課堂筆記轉化為中文版，再將要考的文章反覆讀三、四次，再製作筆記。

苦讀兩年終於收到香港中文大學的面試機會，其後更獲有條件取錄，Michael不單在學成績要達標，更另需在IELTS課程考獲6分，才能取得學位。

收到那刻好開心，但亦好驚，因為我英文非常差。尤其是聆聽，我不能夠聽完句英文，好快地把它轉換成中文。

朋友為他搜羅二手溫習材料，陪他練口語、教他表達，每日再加緊溫習，足足考了4次達標。跨越重重難關，經歷5年堅持之後，Michael終於圓了大學夢，主修政治與行政。

達成入大學的理想後，Michael沒有因而鬆懈，在大學裏繼續尋找發展機會，磨練才能。他一年內參加了十數個比賽，長時間凌晨四、五時才睡，不斷工作、迫自己學習。Michael一邊裝備自己，一邊關心各種社會議題，如加入中大關注殘疾人士的學生組織，去年更與同學們一同創辦「同行鳥 Companion HK」，盼推動關注精神健康、情緒病患者和殘疾人士。



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

記者：吳霆俊