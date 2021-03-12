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【選舉制度】譚耀宗料選委會佔較多議席　劉兆佳稱各佔30席較有利

政治 16:09 2021/03/12

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譚耀宗（資料圖片）

全國人大會議昨日通過，完善香港選舉制度的決定，未來的立法會議席將增至90席，議席分別由特首選委會、功能界別及分區直選產生，但未知議席分布為何。全國人大常委譚耀宗預料，人大常委會將作出討論，但人大副委員長王晨曾指，選委會將產生較大比例議席，反映經選委會產生的議席會較多。

另外，選委會將由4大界別改為5大界別，而原本的第3界別則加入「基層」代表，新增的界別則為全國性團體香港成員，例如港區人大代表。

譚耀宗表示，選委會代表性有所增加，代表性亦加強，將會有均衡參與，而部分選委熟悉國家，所選出的特首能夠廣泛照顧社會各階層利益。他又點名全國青聯、全國工商聯、全國婦聯的香港代表，可以參加第五界別，又稱地區性居民組織，都可被考慮，例如各界或同鄉會、宗親、街坊會等。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，將來立法會中，3種選舉方式所產生的議席各佔30席，是較為有利，令到走地區直選路綫的政治團體、政黨，有較好生存空間，而且愛國陣營該有群眾基礎，爭取居民認同，需要有候選人及政黨深耕細作，連繫群眾。

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責任編輯：陳宛彤

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